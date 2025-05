Οι Κάρλικ Τζόουνς, Στέρλινγκ Μπράουν, Φρανκ Ντιλικινά και Ισάακ Μπονγκά πήραν μέρος σε ένα άγριο επεισόδιο στη σερβική πρωτεύουσα, στο οποίο τραυματίστηκαν τρία άτομα. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στη σερβική κοινή γνώμη και στο ευρωπαϊκό μπασκετικό στερέωμα.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Παρτιζάν, οι αθλητές δέχθηκαν ρατσιστική λεκτική επίθεση από ομάδα ανδρών, ενώ οι γυναίκες που τους συνόδευαν παρενοχλήθηκαν με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, εξαιτίας της συντροφιάς τους με άνδρες διαφορετικού χρώματος. Το λεκτικό επεισόδιο συνεχίστηκε και μετά την έξοδό τους από τον χώρο διασκέδασης, όταν οι δράστες φέρονται να περίμεναν τους παίκτες και να επιτέθηκαν σωματικά.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται, ο Τζόουνς θα περάσει το βράδυ του πίσω από τα κάγκελα, αφού συνελήφθη.

Οι παίκτες της Παρτιζάν, σύμφωνα με το κλαμπ, αντέδρασαν σε αυτοάμυνα. Στο διαδίκτυο έχει ήδη κυκλοφορήσει βίντεο που φέρεται να δείχνει έναν από τους αθλητές να χτυπά άνδρα στο κεφάλι με ένα μπουκάλι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τη νίκη της Παρτιζάν επί της Mega στον αγώνα-ντέρμπι της Αδριατικής Λίγκας (ABA). Η ομάδα βρίσκεται στην 9η θέση της EuroLeague με ποσοστό ευστοχίας στα δίποντα 54,2%, και τον Tyrique Jones να ξεχωρίζει στα στατιστικά με τις περισσότερες εύστοχες προσπάθειες.

Η Αστυνομία μετέβη στην περιοχή περίπου στις 5:30 και βρήκε τρεις τραυματίες. Οι δύο από αυτούς είχαν κάποια χτυπήματα και εκδορές, ενώ ο τρίτος έσπασε και ένα δάχτυλο χεριού. Εκείνοι έδωσαν κατάθεση στις Αρχές που δεν βρήκαν κάποιον από τους παίκτες, όταν έφτασαν στο σημείο της συμπλοκής.

Παρόλα αυτά, οι αθλητές αναμένεται να καταθέσουν και εκείνοι για όσα έγιναν. Επίσης, με το περιστατικό ασχολείται το υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας.

Η Παρτίζαν επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της το περιστατικό, κάνοντας λόγο για παίκτες της που έγινε στόχος ρατσιστικών επιθέσεων από μια ομάδα ανδρών, ενώ και οι γυναίκες που τους συνόδευαν δέχτηκαν υποτιμητικά σχόλια επειδή βρίσκονταν σε παρέα με «σκουρόχρωμα άτομα».

«Όταν όλοι νόμιζαν ότι το λεκτικό περιστατικό είχε λήξει, η ίδια ομάδα περίμενε τους παίκτες της Παρτιζάν έξω από το νυχτερινό κέντρο και τους επιτέθηκε σωματικά. Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, αντεπιτέθηκαν στους επιτιθέμενους. Ως πολίτες, αφού λάβουν κλήτευση από τις αρμόδιες αρχές, οι παίκτες της Παρτιζάν θα πάνε να δώσουν τις καταθέσεις τους. Όλα τα εσωτερικά ζητήματα της Παρτιζάν θα επιλυθούν σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Συλλόγου», αναφέρεται επίσης, ενώ έγινε γνωστό πως ο πρόεδρος Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, θα τοποθετηθεί επίσημα την Τρίτη (6/5).

