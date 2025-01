Ο εργολάβος είχε απολυθεί την προηγούμενη εβδομάδα και συνελήφθη από την αστυνομία.

Το μουσείο ανέφερε ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων, κάποιες εκθέσεις και μέρη της μόνιμης συλλογής ήταν κλειστά.

Αυτό το περιστατικό έρχεται μετά τον σκάνδαλο το 2023, όταν αποκαλύφθηκε ότι πρώην υπάλληλος του μουσείου είχε πουλήσει αντικείμενα που είχαν κλαπεί από τη συλλογή του, με 1.800 αντικείμενα να αναφέρονται ως χαμένα ή κλεμμένα. Μετά την ανακάλυψη του σκανδάλου, ο διευθυντής του μουσείου παραιτήθηκε και ο Νίκολας Κούλιναν ανέλαβε τη θέση του διευθυντή πέρυσι.

The British Museum has been forced to partially close to visitors after a former employee allegedly shut down some of its IT network.https://t.co/LorgVvA7OP

— BBC London (@BBCLondonNews) January 25, 2025