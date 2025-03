Ο άνδρας συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης, μετά από αρκετές ώρες διαπραγμάτευσης στο σημείο, ανέφερε η αστυνομία. «Το επεισόδιο έχει επιλυθεί», ανέφερε η αστυνομία της κομητείας Fairfax, «o ύποπτος παραδόθηκε στους διαπραγματευτές της FCPD και βρίσκεται υπό κράτηση», σημειώνει.

Θυμίζουμε ότι συναγερμός ξέσπασε στα κεντρικά γραφεία της CIA στη Βιρτζίνια, όταν ένας άνδρας ξεκίνησε με την καραμπίνα του να πυροβολεί στον αέρα.

Σύμφωνα με την Daily Star, ο άνδρας καθόταν σε ένα παγκάκι, κοντά στην ανατολική είσοδο των κεντρικών εγκαταστάσεων, όταν σηκώθηκε και άρχισε να πυροβολεί.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή τραυματίες, αλλά η περιοχή αποκλείστηκε, καθώς στις εγκαταστάσεις εργάζονται 20.000 άνθρωποι.

#BREAKING: NOW – Police and SWAT swarm CIA headquarters as armed gunman triggers standoff, just hours after explosive JFK files released. MORE: CIA acknowledges “threats” but remains tight-lipped on details! pic.twitter.com/B21MrFUXHJ — In2ThinAir (@In2ThinAir) March 19, 2025

Ειδική ομάδα SWAT και διαπραγματευτές έχουν σπεύσει στο σημείο, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχουν υπό έλεγχο τον άνδρα, αλλά χωρίς να έχει λήξει ακόμα το επεισόδιο.

Police and SWAT have surrounded the CIA headquarters in Virginia after an alleged report of a man with a gun firing into the air. pic.twitter.com/PJ5W0E5Hdq — Art Candee (@ArtCandee) March 19, 2025

Ένα κοντινό σχολείο τέθηκε σε lockdown πέρα από τα κεντρικά γραφεία της αμερικανικής μυστικής υπηρεσίας, ενώ διακόπηκε και η κυκλοφορία στους γύρω δρόμους.