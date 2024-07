Συγκεκριμένα, την ώρα που η 52χρονη βασίλισσα χαιρετούσε τους θαυμαστές της, χτυπήθηκε από ένα ηλεκτρικό σκούτερ στο οποίο επέβαινε ηλικιωμένος άνδρας. Αποτέλεσμα ήταν να χάσει την ισορροπία της και άνδρας της φρουράς της να επεμβαίνει εγκαίρως.

Ο ηλικιωμένος τόνισε στους ανθρώπους ασφαλείας της ότι σκόπευε να απλώσει το χέρι του προς τη βασίλισσα, ελπίζοντας ότι θα τη χαιρετούσε, αλλά πάτησε κατά λάθος το γκάζι!

Το παλάτι επιβεβαίωσε ότι η βασίλισσα Μαίρη δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του συμβάντος και συνέχισε κανονικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεών της.

⚠Queen #Mary of #Denmark was almost hit by a scooter during her visit to Greenland.

The monarch was run over by an elderly man driving through the crowd. pic.twitter.com/BnJ0XaG0HM

— News.Az (@news_az) July 25, 2024