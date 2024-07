Η νεαρή κοπέλα δέχεται τις ευχές φίλων και γνωστών μέσα από τα social media ενώ και ο πατέρας της Παύλος, δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία γράφοντας: «Xρόνια πολλά Ολυμπία. Μου φέρνεις πάντα χαρά στη ζωή μου από τη μέρα που γεννήθηκες. Σε αγαπώ πάρα πολύ. Happy Birthday Olympia. You bring joy to my life from the the day you were born. I love you»

Παύλος και Μαρί Σαντάλ έχουν αποκτήσει πέντε παιδιά: τη Μαρία- Ολυμπία, τον Κωνσταντίνο – Αλέξιο, τον Αχιλλέα – Ανδρέα, τον Οδυσσέα – Κίμωνα και τον Αριστείδη – Σταύρο.

«Ακόμη αισθάνομαι ακριβώς όπως αισθανόμουν την ημέρα που παντρευτήκαμε», είχε δηλώσει πρόσφατα ο Παύλος για την Μαρί Σαντάλ με την οποία σύντομα συμπληρώνουν 30 χρόνια κοινής πορείας.

Όσο για την Μαρία Ολυμπία η 28χρονη σήμερα εγγονή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου είναι μια καλλονή η οποία αποφεύγει να απαντά στα δημοσιεύματα που αφορούν την προσωπική της ζωή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pavlos Crown Prince (@pavlosgreece)

ΗΠΑ: Ακόμα μία θεωρία συνωμοσίας για τον τραυματισμό του Τραμπ- Χτυπήθηκε από σφαίρα ή σκάγια;

Παύλος Πολάκης: «Θερμό» επεισόδιο με Φάμελλο στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Βάσεις 2024: Οι βάσεις εισαγωγής στις Σχολές Ψυχολογίας

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ξεκίνησε τις περικοπές- Τέλος η αδερφή της Καμίλα από το μισθολόγιο