Περίπου πέντε εβδομάδες έχουν περάσει από τότε που η Λάιβλι, 37 ετών, υπέβαλε αρχικά καταγγελία στην Υπηρεσία Πολιτικών Δικαιωμάτων της Καλιφόρνιας, κατηγορώντας τον Μπάλντονι, 41 ετών, συμπρωταγωνιστή και σκηνοθέτη της ταινίας It Ends With Us, για σεξουαλική παρενόχληση στο σετ και στη συνέχεια για αντίποινα μέσω εκστρατείας δυσφήμισης μετά την καταγγελία της.

Από τότε, ο Μπάλντονι υπέβαλε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της εφημερίδας The New York Times, η οποία δημοσίευσε πρώτη τις κατηγορίες της Λάιβλι. Η Λάιβλι υπέβαλε επίσης επίσημη αγωγή κατά του Μπάλντονι, δύο συνεργατών του στην παραγωγική του εταιρεία Wayfarer καθώς και των εκπροσώπων τύπου που έχει. Αντίστοιχα, ο Μπάλντονι έκανε αγωγή κατά της Λάιβλι, του συζύγου της Ράιαν Ρέινολντς και του εκπρόσωπου τύπου τους, ισχυριζόμενος ότι η Λάιβλι ήταν αυτή που τον δυσφήμισε και ότι σχεδίασε να αναλάβει τον έλεγχο της ταινίας και της προώθησής της.

Ωστόσο σε ένα νέο ηχητικό ντοκουμέντο διάρκειας επτά λεπτών αναδεικνύει νέες πτυχές στην υπόθεση Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι.

Η DailyMail.com εξασφάλισε αποκλειστικό ηχητικό απόσπασμα που ρίχνει φως στην αντιπαράθεση που ξέσπασε. Σε αυτό το ηχητικό μήνυμα προς τη Λάιβλι, ο Μπαλντόνι ακούγεται να ζητά «συγγνώμη» από τη Μπλέικ Λάιβλι, διότι αρχικά είχε απορρίψει αλλαγές που του είχε προτείνει στο σενάριο της ταινίας «It Ends With Us». Ο Μπαλντόνι, εκτός από έναν εκ των πρωταγωνιστικών ρόλων, ήταν ο σκηνοθέτης και παραγωγός. Όπως φαίνεται από το ηχητικό, τελικά ο Μπαλντόνι έκανε αποδεκτές τις προτάσεις της Λάιβλι – κάτι που έγινε μετά από «παρεμβάσεις» της κολλητής της Λάιβλι, του συζύγου της Ράιαν Ρέινολτνς και της κολλητής της φίλης, Τέιλορ Σουίφτ. Η διαμάχη αυτή την έκανε να σιωπήσει για αρκετές ημέρες μέχρι που ο Μπάλντονι «ένιωσε υποχρεωμένος» να της στείλει ένα μήνυμα λέγοντας ότι του άρεσαν οι σελίδες της και ότι «θα το ένιωθε αυτό και χωρίς τον Ράιαν και την Τέιλορ», σύμφωνα με την καταγγελία.

Ο Τζάστιν Μπαλντόνι λέει στην Μπλέικ Λάιβλι ότι είναι ένας «άντρας με προβλήματα» και ότι «δεν ανταποκρίθηκε». «Σίγουρα δεν τα ανταποκρίθηκα και εσύ δούλεψες πολύ σκληρά για αυτό», λέει ο Μπαλντόνι στη Λάιβλι στο φωνητικό μήνυμα.

Ο Τζάστιν Μπαλντόνι ζητά συγγνώμη από την Μπλέικ Λάιβλι μετά τις συζητήσεις για τις αλλαγές που έκανε σε μια σκηνή It Ends with Us.

Ο Μπάλντονι απάντησε με ένα ηχογραφημένο μήνυμα, το οποίο δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά, στο οποίο ο ηθοποιός ακούγεται σαφώς αναστατωμένος να ζητάει συγγνώμη και να παραδέχεται ότι «δεν αντέδρασε σωστά» απέναντι στις αλλαγές της Λάιβλι.

Στο πλήρες ηχογραφημένο μήνυμα, το οποίο διαρκεί λίγο παραπάνω από έξι λεπτά, συνεχίζει λέγοντας ότι είναι χαρούμενος που η Λάιβλι αισθάνεται άνετα να του πει την άποψή της και ότι τον χαρακτηρίζει «πολύ ατελή άνθρωπο», όπως θα έλεγε η γυναίκα του.

«Λυπάμαι πραγματικά. Σίγουρα δεν ανταποκρίθηκα και εργάστηκες πολύ σκληρά για αυτό», ακούγεται να λέει. «Και ο τρόπος που το πλαισίωσες και πώς αυτό σε έκανε να νιώσεις, θέλω απλώς να σου πω “ευχαριστώ” που το μοιράστηκες μαζί μου», συνέχισε ο Μπαλντόνι. «Αυτό απαιτεί μεγάλη εμπιστοσύνη και έδειξες ευάλωτη απέναντί μου. Αισθάνομαι πραγματικά ευγνώμων που νιώθεις αρκετά ασφαλής για να μου πεις ότι έτσι νιώθεις και να το μοιραστείς μαζί μου. Λυπάμαι πραγματικά, τα έκανα…».

Στη συνέχεια, ο Μπάλντονι αναφέρεται απευθείας στην απειλή της Λάιβλι για τους «δράκους» της, λέγοντας: «Ασφαλώς, έχεις σπουδαίους φίλους. Αν αυτό αισθάνθηκες και το ήξεραν αυτοί… γαμώτο. Όλοι μας θα έπρεπε να έχουμε φίλους σαν κι αυτούς, πέρα από το ότι είναι δύο από τους πιο δημιουργικούς ανθρώπους στον πλανήτη… Οι τρεις σας μαζί είναι απίστευτο. Μιλάμε για ενέργεια. Δύναμη. Και οι τρεις σας.»

Ωστόσο, επαναλαμβάνει ότι δεν χρειαζόταν να αναφερθούν τα ονόματά τους σχετικά με τις αλλαγές στην σκηνή και αντ’ αυτού συνεχίζει να επαινεί τη Λάιβλι για την εργατικότητα της.

Είπε: «Ήθελα απλώς να ξέρεις ότι δεν χρειαζόμουν αυτό. Είναι πραγματικά καλό και θα κάνει την ταινία να ξεχωρίσει, όπως είπες, και είμαι ενθουσιασμένος να προχωρήσουμε όλη την ταινία μαζί σου.»

Αφού ζήτησε ξανά συγγνώμη και υποσχέθηκε να «τα πάει καλύτερα», ο Μπαλντόνι είπε: «Γαμώτο, έχεις υπέροχους φίλους, αν έτσι ένιωθες και το ήξεραν. Όλοι πρέπει να έχουμε τέτοιους φίλους, εκτός από το γεγονός του ότι είναι οι δύο πιο δημιουργικοί άνθρωποι στον πλανήτη, οι τρεις μαζί είστε απίστευτοι».

Συνέχισε επαινώντας τη σκηνή της Λάιβλι ως «πραγματικά καλή» και είπε ότι «θα κάνει την ταινία να απογειωθεί».

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα περάσω όλη την ταινία μαζί σου. Είμαι ενθουσιασμένος που περνάω χρόνο μαζί σου», ακούγεται να λέει ο Τζάστιν Μπαλντόνι.