Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε το αδιανόητο περιστατικό που σημειώθηκε στην πόλη Thane ενώ το κοριτσάκι περπατούσε με τη μητέρα της σε έναν στενό δρόμο.

#Thane: A dog fell on a 3-year-old girl from the 5th floor, the girl died, the entire incident in Mumbra was captured on CCTV.

The dog is a Golden Retriever, the dog is also injured.#Mumbai #Doglover #Maharashtra #Viral #Viralvideo #goldenretriever pic.twitter.com/YvKd0jBwLc

