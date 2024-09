Σύμφωνα με την ανακοίνωση της νομαρχίας, οι επιτιθέμενοι είναι μέλη της Ένωσης Τουρκικής Νεολαίας (TGB), οργάνωση νέων του Κόμματος Πατρίδας (Vatan), κόμμα του εθνικοπατριωτικού χώρου και ευρασιατικού προσανατολισμού.

Οι δύο Αμερικανοί στρατιώτες που δέχθηκαν την επίθεση είναι μέλη του πληρώματος του αμερικανικού πολεμικού πλοίου αμφίβιων επιχειρήσεων USS Wasp, το οποίο πραγματοποιεί επίσκεψη στο λιμάνι της Σμύρνης. Οι δύο Αμερικανοί κυκλοφορούσαν στην περιοχή της Πούντας στη Σμύρνη με πολιτική ενδυμασία, ενώ όταν δέχθηκαν την επίθεση έσπευσαν προς βοήθειά τους άλλοι πέντε Αμερικανοί στρατιώτες που βρίσκονταν στην ίδια περιοχή.

‼️ Turkish Youth Union attacks a US soldier in Izmir!

“Put the sack over his head! Yankee go home!” The US loses its friends and allies all over the world.

The American soldier is from the US Navy amphibious assault ship USS Wasp, which came to the region to protect… pic.twitter.com/oAHE2XUjPO

— Lord Bebo (@MyLordBebo) September 2, 2024