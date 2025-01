Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε ο δημοσιογράφος Σάιμον Τζόουνς, ο οποίος χαρακτήρισε τη Vivienne ως έναν άνθρωπο γεμάτο αγάπη, ζεστασιά και απίστευτο ταλέντο. Ο Τζόουνς, ζητώντας την προστασία της ιδιωτικής ζωής της οικογένειας της καλλιτέχνιδας, δήλωσε ότι προς το παρόν δεν θα υπάρξουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Vivienne πρωταγωνίστησε σε μουσικές θεατρικές και τηλεοπτικές παραγωγές και κέρδισε την πρώτη σειρά του RuPaul’s Drag Race UK το 2019.

Το σόου απέτισε φόρο τιμής στο drag star στα social media, λέγοντας ότι ήταν «βαθιά λυπημένοι» από την είδηση ​​του θανάτου του ερμηνευτή.

«Θα λείψει πολύ, αλλά η κληρονομιά της θα παραμείνει ως φάρος δημιουργικότητας και αυθεντικότητας – ενσάρκωσε αυτό που σημαίνει να είσαι αληθινός πρωταθλητής».

Πώς η Vivienne έγινε πρωταγωνίστρια του βρετανικού drag

«Το ταλέντο, το χιούμορ και η αφοσίωσή της στην τέχνη του drag αποτέλεσαν έμπνευση», ανέφερε η εκπομπή σε ανάρτησή της στο X.

«Η καρδιά μας είναι με την οικογένειά της και τους θαυμαστές της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Η κριτής του σόου Michelle Visage αποκάλεσε επίσης την σταρ «φάρο για τόσους πολλούς».

«Δεν έχω τα λόγια. Είμαι εντελώς συντετριμμένη» έγραψε στα social η κριτής του RuPaul’s Drag Race, Μισέλ Βισάτζ. «Λυπάμαι πολύ, βρίσκομαι σε απόλυτο σοκ» δήλωσε η πρωταγωνίστρια του RuPaul’s Drag Race UK, Μπίμινι Μπον Μπούλας. «Θα σε αγαπώ για πάντα Viv» έγραψε η Cheryl The Queen που συμμετείχε στην ίδια σειρά του Drag Race με τη Vivienne.

Ο Williams γεννήθηκε στην Ουαλία και υιοθέτησε το όνομα the Vivienne λόγω της αγάπης του να φοράει ρούχα Vivienne Westwood.

Το σχολείο Rydal Penrhos στο Colwyn Bay, όπου ο Williams ήταν πρώην μαθητής, είπε ότι ήταν «βαθιά σοκαρισμένο και λυπημένο» από τον θάνατο του σταρ.

«Η επιτυχημένη καριέρα της Vivienne ως ερμηνεύτρια και καλλιτέχνη αποδείχθηκε πηγή έμπνευσης και χαράς σε τόσους πολλούς», ανέφερε η σχολή σε ανακοίνωση.

Εκτός από τη νίκη του Drag Race, η The Vivienne ήρθε τρίτη στην έκδοση του Dancing On Ice του 2023 και έπαιξε ως Wicked Witch of the West σε μια περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία στο μιούζικαλ The Wizard Of Oz.

Ο ερμηνευτής επανέλαβε τον ρόλο στο West End στο θέατρο Gillian Lynne πέρυσι.

Η Vivienne διαγωνίστηκε επίσης σε μια σεζόν με όλους τους νικητές του franchise RuPaul στις ΗΠΑ το 2022 και πρωταγωνίστησε στην εκπομπή του BBC Three The Vivienne Takes On Hollywood το 2020.

