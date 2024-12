«Ο Αμερικανός (…) Τράβις Τίμερμαν αφέθηκε ελεύθερος και οδηγήθηκε σε ασφαλή τοποθεσία», ανέφερε στο Telegram η υπηρεσία πολιτικών υποθέσεων της νέας μεταβατικής κυβέρνησης.

«Διατυπώνουμε ξανά την επιθυμία μας να συνεργαστούμε απευθείας με την αμερικανική κυβέρνηση στην αναζήτηση Αμερικανών πολιτών που αγνοούνται υπό το πρώην καθεστώς Άσαντ», πρόσθεσε η υπηρεσία.

Ο Τίμερμαν εμφανίστηκε σε διάφορα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Διαδίκτυο μέσα στην ημέρα, ενώ αντάρτες ακούγονται να λένε πώς τον εντόπισαν και διέσωσαν από τις φυλακές του καθεστώτος.

Ο Αμερικανός ανέφερε στο Al-Arabiya ότι βρέθηκε για έναν μήνα στην πόλη Ζάλε του ανατολικού Λιβάνου, από όπου παράνομα πέρασε στη Συρία.

Κατέθεσε στο δίκτυο ότι μέσα στις φυλακές άκουγε να βασανίζουν άλλους άνδρες, αλλά όπως είπε ο ίδιος δεν έπεσε θύμα κακοποίησης.

Exclusive: The American citizen found near the Syrian capital Damascus is named Travis Timmerman, and is not missing US journalist Austin Tice. He tells Al Arabiya he was in prison for 7 months but was treated well. pic.twitter.com/UKLimmKGuh

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 12, 2024