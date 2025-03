Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, που συνελήφθη την Τετάρτη (19/3) για “διαφθορά” και “τρομοκρατία”, κατήγγειλε ενώπιον της αστυνομίας τις “ανήθικες και αβάσιμες” κατηγορίες, σύμφωνα με δήλωση που κοινοποιήθηκε σήμερα από τον δήμο της τουρκικής πόλης.

“Οι ανήθικες και αβάσιμες κατηγορίες σε βάρος μου, από τις κατασκευασμένες αναφορές έως το χρονοδιάγραμμα των ερευνών, έχουν ως στόχο να υπονομεύσουν τη φήμη και την αξιοπιστία μου”, είπε ο δήμαρχος, σύμφωνα με τη δήλωση αυτή.

Παρά τους περιορισμούς στην πρόσβαση, περισσότεροι από πεντακόσιοι άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο για να υποστηρίξουν τον Εκρέμ Ιμάμογλου, όπως δήλωσαν.

“Ακριβώς όπως ο κόσμος βγήκε στους δρόμους για να υποστηρίξει τον Ερντογάν, κατά την (απόπειρα) πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου (2016), έτσι και εμείς βγαίνουμε στους δρόμους για να υποστηρίξουμε τον Ιμάμογλου”, δήλωσε στο AFP ο 30χρονος Αϊκούτ Τσενκ.

“Δεν είμαστε εχθροί του κράτους, αλλά αυτό που συμβαίνει είναι παράνομο”, πρόσθεσε, υψώνοντας την τουρκική σημαία.

Εν αναμονή της απόφασης εάν θα προφυλακιστεί ή όχι, χιλιάδες πολίτες έχουν συγκεντρωθεί έξω από το Δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης.

Η ρίψη χημικών είναι εκτεταμένη, υπάρχουν επεισόδια στις παρυφές, ενώ η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Την ίδια στιγμή βρίσκεται κόσμος έξω από το Δικαστικό μέγαρο. Η διαδικασία αναμένεται να είναι πολύωρη, ενώ ενδεχομένως να φτάσουμε μέχρι και το ξημέρωμα μέχρι να γνωστοποιηθεί τελικά ποια θα είναι η τύχη και των 91 συλληφθέντων.

Το κυβερνείο της Κωνσταντινούπολης απαγόρευσε από την Τετάρτη τις διαδηλώσεις έως την Κυριακή στην πόλη αυτή αλλά για τέταρτο συνεχόμενο βράδυ η αντιπολίτευση κάλεσε τους πολίτες να συγκεντρωθούν απόψε κοντά στην έδρα του δήμου της Κωνσταντινούπολης.

