Σύμφωνα με τους nytimes, η γυναίκα είπε την ιδέα στον σύζυγό της και, αν και δεν είχε φτιάξει ποτέ σοκολάτα πριν, ήταν αποφασισμένη να το προσπαθήσει. Δουλεύοντας από το σαλόνι της, δημιούργησε μια σοκολάτα γάλακτος γεμάτη με κρέμα φιστικιού και καταΐφι (θρυμματισμένο φύλλο), την οποία ονόμασε Can’t Get Knafeh of It (Δεν Μπορώ Να Ξεφορτωθώ Το Κιουνεφέ).Πρόκειται για μία μπάρα που αποτελείται από ένα κέλυφος σοκολάτας γάλακτος με κρέμα φιστικιού και καταΐφι και στολισμένο με λαμπερες κίτρινες και πράσινες κηλίδες.

Η σοκολάτα έγινε μεγάλη επιτυχία και γρήγορα απέκτησε ακόλουθους, με τους θαυμαστές να τη βαφτίζουν «σοκολάτα του Ντουμπάι» στο διαδίκτυο.

Το 2022, η Σάρα και ο σύζυγός της, Γιένζεν Αλάνι, άνοιξαν το διαδικτυακό τους κατάστημα, FIX Dessert Chocolatier, αλλά στην αρχή πουλούσαν μόνο μία σοκολάτα την εβδομάδα. Ήταν μια αργή αρχή και πολλές φορές σκέφτονταν να τα παρατήσουν. Όμως, όλα άλλαξαν όταν ένα βίντεο στο TikTok έγινε viral. Η τοπική influencer Μαρία Βεχέρα ανάρτησε ένα βίντεο δείχνοντας τη σοκολάτα Can’t Get Knafeh of It, και οι παραγγελίες άρχισαν να πέφτουν βροχή. Το ζευγάρι έλαβε πάνω από 30.000 παραγγελίες, με αποτέλεσμα η εφαρμογή παράδοσης να πέσει.

Από τότε, η επιχείρηση πήρε τα πάνω της. Η ομάδα του FIX μεγάλωσε φτάνοντας τα 50 άτομα και η σοκολάτα απέκτησε παγκόσμια αναγνώριση. Ακόμα και η Lindt, η Ελβετική σοκολατοποιία, κυκλοφόρησε μια περιορισμένη έκδοση 300 σοκολατών τον Δεκέμβριο, οι οποίες εξαντλήθηκαν σε μία μέρα. Η σοκολάτα Can’t Get Knafeh of It ήταν εκείνη με τις περισσότερες παραγγελίες παγκοσμίως μέσω της εφαρμογής Deliveroo το 2023.

Ενώ η Σάρα και ο Γιένζεν είναι περήφανοι για την επιτυχία τους, εκτιμούν όταν μικρές επιχειρήσεις και οικιακοί μάγειρες προσθέτουν τη δική τους εκδοχή στα υλικά. Η σοκολατοποιός Βενέσα Λιάνγκ, γνωστή ως FoodiePharmBabe στα κοινωνικά δίκτυα, δημιούργησε τη δική της εκδοχή, Taste of Dubai, η οποία εξαντλήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά.

Για τη Σάρα, η σοκολάτα Can’t Get Knafeh of It μπορεί να έχει κατακτήσει τον κόσμο, αλλά ήδη κοιτάζει μπροστά. Το FIX τώρα λανσάρει μια νέα σοκολάτα με καραμελωμένα πεκάν και μπισκότα, ονόματι Catch Me If Pecan (Πιάσ’ Με Αν Μπορείς). «Το όνομα είναι λίγο προκλητικό», είπε η Σάρα, προσθέτοντας «είναι σαν να λέμε στον υπόλοιπο κόσμο της σοκολάτας: ‘Πρέπει να μας φτάσετε.’»

