Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από πυροτεχνικά, στη διάρκεια συναυλίας ενός μουσικού συγκροτήματος στην ντισκοτέκ, στην πόλη αυτή των 25.000 κατοίκων.

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 3:00 τοπική ώρα (4:00 Ελλάδας) τα ξημερώματα από χρήση πυροτεχνημάτων στη συναυλία που παρακολουθούσαν περίπου 1.500 άτομα, στη διάρκεια της οποίας σημειώθηκε ποδοπάτημα.

O υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Πάντσε Τόσκοφσκι δήλωσε πως 51 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά και πάνω από 100 τραυματίστηκαν, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της χώρας. Ο ίδιος ανέφερε πως εξετάζονται τα αίτια της πυρκαγιάς.

Η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, φανερά συγκινημένη και με δάκρυα στα μάτια έκανε λόγο για «ανείπωτη τραγωδία», ενώ τα θερμά του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε και ο πρωθυπουργός της χώρας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ο οποίος ανέβαλε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στην Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου και ανήγγειλε την ακύρωση όλων των δημόσιων εκδηλώσεων.

Ο Σκοπιανός πρωθυπουργός Χρίστιαν Μιτσκόσκι ανέφερε πως: «Σε αυτές τις στιγμές βαθιάς θλίψης, οι σκέψεις μας είναι με εκείνους που έχασαν τους αγαπημένους τους. Εύχομαι στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση και στις οικογένειες των νεκρών – δύναμη να αντέξουν αυτή την αδιανόητη απώλεια. Ο λαός και η κυβέρνηση θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να απαλύνουν έστω και λίγο τον πόνο τους και να τους βοηθήσουν σε αυτές τις πιο δύσκολες στιγμές. Καλώ όλους τους αρμόδιους φορείς – υγειονομικές υπηρεσίες, αστυνομία, τοπικές αρχές – να λάβουν επείγοντα μέτρα για να βοηθήσουν τους τραυματίες και να στηρίξουν τις πληγείσες οικογένειες. Η κυβέρνηση είναι πλήρως κινητοποιημένη και θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση των συνεπειών και τον προσδιορισμό των αιτιών αυτής της τραγωδίας».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια προς τον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας,Τίμτσο Μουτσούνσκι, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν.

North Macedonia: At least 50 people died in a fire in a disco in Kočani

