Το πιο δημοφιλές από αυτά αφορά το αν η πυρκαγιά θα περιοριστεί μέχρι την Παρασκευή.

Η Polymarket, μια πλατφόρμα προβλέψεων που γνώρισε εκτόξευση της δημοτικότητάς της κατά την προεκλογική περίοδο του 2024, φιλοξενεί στοιχήματα σχετικά με την έκταση που θα καταστραφεί από τις φλόγες και τις πιθανές πόλεις της Καλιφόρνιας όπου μπορεί να εξαπλωθεί η φωτιά.

There’s now a 91% chance the Palisades fire burns >10,000 acres by Friday.

That’s 12x the size of Central Park. pic.twitter.com/t3AEq2bTQE

— Polymarket (@Polymarket) January 8, 2025