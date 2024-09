Το βράδυ της Τετάρτης, ο Hall of Famer του NFL και νυν παρουσιαστής του ESPN σόκαρε τους 3,2 εκατομμύρια οπαδούς του στο Instagram βγαίνοντας ζωντανά στη μέση μιας σεξουαλικής συνάντησης με μια γυναίκα. Η μετάδοση, η οποία ολοκληρώθηκε μετά από σχεδόν δύο ολόκληρα λεπτά, ακολούθησε μια διαγραμμένη πλέον δήλωση X (πρώην Twitter) από τον Sharpe, που ισχυριζόταν ότι ο λογαριασμός του είχε «χακαριστεί». Το Live δεν έδειξε κανέναν στην οθόνη, αλλά οι θεατές μπορούσαν να ακούσουν τους ήχους.

Ώρες αργότερα, ο Sharpe ηχογράφησε ένα έκτακτο επεισόδιο του Nightcap podcast του με τον συνοδηγό τον Chad “Ocho” Johnson, πιστεύοντας ότι όντως πήγε ζωντανά στη μέση μιας οικείας στιγμής.

«Προφανώς ντρέπομαι», άρχισε ο Σαρπ «[είμαι] κάποιος που είναι εξαιρετικά ιδιωτικός και για να ακούσω ένα από τα πιο οικεία στοιχεία μου – τον ήχο – ντρέπομαι αρκετούς λόγους».

“It was me being a healthy, active male”

Shannon Sharpe addressed what happened on his IG live todaypic.twitter.com/OJVJjNt44k

— Barstool Sports (@barstoolsports) September 12, 2024