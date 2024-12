Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να μετρήσουν αντίστροφα για την Πρωτοχρονιά, χειροκροτώντας καθώς τα πολύχρωμα πυροτεχνήματα φώτιζαν τον ουρανό από τον ψηλότερο πύργο της Νέας Ζηλανδίας, τον Sky Tower. Η γιορτή της πόλης περιλάμβανε επίσης μια εντυπωσιακή φωτεινή παράσταση στο κέντρο.

Πολλοί άνθρωποι συνέρρευσαν στο κέντρο της πόλης ή ανέβηκαν στις ηφαιστειακές κορυφές γύρω από το Όκλαντ για να απολαύσουν τα πυροτεχνήματα από ψηλά. Η φωτεινή παράσταση περιλάμβανε στοιχεία που αναγνώριζαν τις ιθαγενείς φυλές Māori του Όκλαντ, ακολουθώντας έναν χρόνο που σημαδεύτηκε από διαμαρτυρίες υπέρ των δικαιωμάτων των Māori στη χώρα.

Η Νέα Ζηλανδία, είναι η πρώτη χώρα που υποδέχεται το νέο έτος ενώ σε όλο τον κόσμο, άλλες πόλεις ετοιμάζονται για τους δικούς τους εορτασμούς Πρωτοχρονιάς, με έμφαση σε τοπικούς πολιτισμούς και παραδόσεις, καθώς ο κόσμος εισέρχεται σε έναν νέο χρόνο μετά από μια ταραχώδη χρονιά που σημαδεύτηκε από συνεχείς συγκρούσεις και πολιτική αστάθεια.

New Zealanders were amongst the first in the world to celebrate the arrival of 2025 with a fireworks display in Auckland. pic.twitter.com/gPpXLDN6Vi

— ABC News (@ABC) December 31, 2024