«Παρά τις δύσκολες και σφοδρές μάχες, η προέλαση των δυνάμεών μας στην περιοχή του Κουρσκ συνεχίζεται (…) Υπάρχουν 74 οικισμοί υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας» ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram.

We all love a good visual #Kursk #UkraineInvasion #RussiaIsCollapsing pic.twitter.com/ZBKsoUBMHX

Ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού Ολεξάντρ Σίρσκι, ενημερώνοντας τον Ζελένσκι μέσω βιντεοκλήσης, είπε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις προωθήθηκαν κατά 1-3 χιλιόμετρα μέσα στις τελευταίες 24 ώρες και στο διάστημα αυτό κατέλαβαν 40 τετραγωνικά χιλιόμετρα νέων ρωσικών εδαφών.

Highlights: Ukrainian forces advance over 20 kilometers towards Gir’i, Kursk. An ambush then occurred, stopping the advance but it likely puts many of the settlements until then under Ukrainian control.

Ο ασκών χρέη κυβερνήτη του Κουρσκ, ο Αλεξέι Σμιρνόφ, δήλωσε σήμερα ότι οι κάτοικοι της ρωσικής περιφέρειας που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια λόγω της ουκρανικής εισβολής ενδέχεται να μεταφερθούν στο υπό ρωσική κατοχή τμήμα της ουκρανικής επαρχίας Ζαπορίζια.

Ο Σμιρνόφ δήλωσε ότι συνομίλησε με τον Γκιεβγκένι Μπαλίτσκι, τον διορισμένο από τη Μόσχα κυβερνήτη της ουκρανικής επαρχίας Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία για το σχέδιο αυτό.

Ο Σμιρνόφ δήλωσε ότι ο Μπαλίτσκι πρότεινε να χρησιμοποιηθούν σανατόρια και ξενώνες στην Αζοφική Θάλασσα για να στεγαστούν οι άνθρωποι που έφυγαν από το Κουρσκ.

«Μέσα στις επόμενες ημέρες, θα οργανώσουμε τις πρώτες μεταφορές για να φέρουμε ανθρώπους σε καταφύγια έκτακτης ανάγκης στην επαρχία της Ζαπορίζια», τόνισε ο Σμιρνόφ.

Η Ρωσία προσάρτησε τη Ζαπορίζια τον Σεπτέμβριο του 2022, αλλά δεν ελέγχει πλήρως την επαρχία.

Ukraines’ heavy losses are being ignored by Western Media.

Another Ukrainian sabotage and infiltration group is destroyed in the Kursk region.

Their NATO weapons taken as trophies by Russian troops.

“Добро пожаловать в курск” says the Russian filming. “Welcome to Kursk” pic.twitter.com/Qs6MPzdLy1

