Ο μελλοντικός Βασιλιάς συναντήθηκε με οκτώ ακόμα φιλάθλους σε παμπ στο κέντρο του Μπέρμιγχαμ, λίγο πριν από τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας στο Merseyside.

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας πέρασε πάνω από 30 λεπτά με τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της Βίλα, πριν εκείνοι κατευθυνθούν στον αγώνα της βραδιάς.

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο Ουίλιαμ είχε ζητήσει από την ηγεσία της ομάδας να του οργανώσει μια μικρή συγκέντρωση με φιλάθλους προκειμένου να μπορέσει να ανταλλάξει απόψεις μαζί τους και να περάσει ένα χαλαρό απόγευμα συζητώντας για την ομάδα της καρδιάς του.

Ο Ντάνιελ Τζόουνς, ένας 18χρονος φοιτητής ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Ουίλιαμ, σημείωσε ότι πρόκειται για έναν «υπέροχο τύπο, προσγειωμένο που αγαπά τη Βίλα και το πάθος που όλοι μοιραζόμαστε. Νομίζω ότι αν δεν είχε άλλες δεσμεύσεις θα ήθελε πολύ να είναι στον αγώνα».

Ο Ουίλιαμ είχε προηγουμένως παρακολουθήσει το πρώτο συνέδριο έκτακτης ανάγκης και κριτικής φροντίδας του College of Paramedics στο Μπέρμιγχαμ.

Ο Πρίγκιπας είχε ανακηρυχθεί προστάτης του κολλεγίου νωρίτερα και στην ομιλία του απέτισε φόρο τιμής στους παραϊατρικούς της χώρας που εργάζονται σε “πολύ στρεσογόνες και συχνά αγχωτικές καταστάσεις”.

Prince William surprised pub-goers when he popped into a Wetherspoons at the train station in Birmingham today. He arranged a meet-up with a group of @AVFCOfficial regulars while he was in the city to speak at the College of Paramedics conference and bought them a round pic.twitter.com/m4WMLmiNmH

— Rebecca English (@RE_DailyMail) January 15, 2025