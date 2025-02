Ήταν γνωστός για τον ρόλο του στις σειρές της δεκαετίας του 1970 Man About The House και George And Mildred.

Το νέο του θανάτου του έκανε γνωστό η σύζυγός του, η ηθοποιός της σειράς Hi-de-Hi!, Λίντα Ρέγκαν.

Αναρτώντας μια φωτογραφία που την δείχνει να φιλά τον σύζυγό της, είπε: “Η αγάπη μου για σένα δεν θα πεθάνει ποτέ. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε μου.”

Ο Μπράιαν Μέρφι πέθανε την Κυριακή το πρωί στο σπίτι του στο Κεντ, έχοντας στο πλευρό του την επί 35 χρόνια σύζυγό του δίπλα του.

Σε δήλωσή της ανέφερε: “Ήμουν τυχερή που στη ζωή μου βρήκα την αδελφή ψυχή μου. Τον Μπράιαν, τον οποίο θα αγαπώ για πάντα!”

Ο ατζέντης και φίλος του, Τόμας Μπόουινγκτον, περιέγραψε τον Μέρφι ως έναν “πραγματικά ευχάριστο και βαθιά καλόκαρδο άνθρωπο”.

Ο Μπράιαν Μέρφι έγινε ευρέως γνωστός για τον ρόλο του ως διαχειριστής Τζορτζ Ρόπερ στο Man About The House, όπου πρωταγωνιστούσε μαζί με την αείμνηστη Γιόθα Τζόις.

Η σειρά ξεκίνησε το 1973 και θεωρούνταν αμφιλεγόμενη για την εποχή, καθώς παρουσίαζε δύο ανύπαντρες γυναίκες που ζούσαν με έναν άνδρα.

Όταν η σειρά τελείωσε το 1976, ο Μέρφι και η Τζόις πρωταγωνίστησαν στο George And Mildred, που προβλήθηκε για πέντε σεζόν μέχρι το 1979.

Επίσης, συμμετείχε στον ρόλο του Άλβιν Σμέντλι στην σειρά Last Of The Summer Wine.

My love for you will never die. RIP sweetheart pic.twitter.com/nVVfJ0bJ6J — Linda Regan (@Linda_Regan) February 4, 2025

