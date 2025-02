Στο μήνυμα ο Πάπας Φραγκίσκος ευχαριστεί τον κόσμο για την στήριξή του, ενώ κάνει και μία αναφορά στην Ουκρανία, με αφορμή τη συμπλήρωση 3 χρόνων από την εισβολή της Ρωσίας. «Μια οδυνηρή και ντροπιαστική επέτειος για ολόκληρη την ανθρωπότητα! Ενώ ανανεώνω την εγγύτητά μου στον βασανισμένο ουκρανικό λαό, σας καλώ να θυμάστε τα θύματα όλων των ένοπλων συγκρούσεων και να προσεύχεστε για το δώρο της ειρήνης στην Παλαιστίνη, στο Ισραήλ και σε όλη τη Μέση Ανατολή, στη Μιανμάρ, στο Κίβου και στο Σουδάν» ανέφερε.

Το μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου

«Αδελφοί και αδελφές, Καλή Κυριακή!

Σήμερα το πρωί στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου τελέστηκε η Θεία Ευχαριστία με τη χειροτονία ορισμένων υποψηφίων στο διακονικό αξίωμα. Χαιρετίζω αυτούς και τους συμμετέχοντες στο Ιωβηλαίο των διακόνων που έλαβε χώρα αυτές τις ημέρες στο Βατικανό- και ευχαριστώ τις Δικατερίες (θεσμούς) για τον Κλήρο και για τον Ευαγγελισμό για την προετοιμασία αυτής της εκδήλωσης.

Αγαπητοί αδελφοί Διάκονοι, αφιερώνεστε στη διακήρυξη του Λόγου και στην υπηρεσία της φιλανθρωπίας- επιτελείτε τη διακονία σας στην Εκκλησία με λόγια και έργα, μεταφέροντας την αγάπη και το έλεος του Θεού σε όλους. Σας προτρέπω να συνεχίσετε το αποστολικό σας έργο με χαρά και – όπως υποδηλώνει το σημερινό Ευαγγέλιο – να είστε το σημάδι μιας αγάπης που αγκαλιάζει τους πάντες, που μετατρέπει το κακό σε καλό και γεννά έναν αδελφικό κόσμο. Μη φοβάστε να ρισκάρετε την αγάπη!

Από την πλευρά μου, συνεχίζω με αισιοδοξία τη νοσηλεία μου στην Πολυκλινική Τζέμελι, πραγματοποιώντας την απαραίτητη θεραπεία- και η ξεκούραση είναι επίσης μέρος της θεραπείας! Ευχαριστώ ειλικρινά τους γιατρούς και το υγειονομικό προσωπικό αυτού του νοσοκομείου για τη φροντίδα που μου δείχνουν και για την αφοσίωση με την οποία επιτελούν την υπηρεσία τους μεταξύ των ασθενών.

I urge you to continue your apostolate with joy and to be a sign of a love that embraces everyone, as the #GospelOfTheDay suggests. May we transform evil into goodness and build a fraternal world. Do not be afraid to take risks for love!

Αύριο είναι η τρίτη επέτειος του πολέμου μεγάλης κλίμακας κατά της Ουκρανίας: μια οδυνηρή και ντροπιαστική επέτειος για ολόκληρη την ανθρωπότητα! Ενώ ανανεώνω την εγγύτητά μου στον βασανισμένο ουκρανικό λαό, σας καλώ να θυμάστε τα θύματα όλων των ένοπλων συγκρούσεων και να προσεύχεστε για το δώρο της ειρήνης στην Παλαιστίνη, στο Ισραήλ και σε όλη τη Μέση Ανατολή, στη Μιανμάρ, στο Κίβου και στο Σουδάν.

I have recently received many messages of affection, and I have been particularly struck by the letters and drawings from children. Thank you for your closeness, and for the consoling prayers I have received from all over the world!

