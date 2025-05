Ο Φραγκίσκος, ο πρώτος Λατινοαμερικανός Πάπας στην ιστορία, απεβίωσε τη Δευτέρα του Πάσχα (21/4) σε ηλικία 88 ετών.

Η κηδεία του τελέστηκε το Σάββατο και παρευρέθηκαν πολλοί ηγέτες από όλο τον κόσμο. Η τελετή πραγματοποιήθηκε κυρίως στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου. Οι αρχές του Βατικανού ανέφεραν ότι περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην τελετή.

Μετά από εννέα ημέρες πένθους, όλοι οι καρδινάλιοι κάτω των 80 ετών θα συγκεντρωθούν στο Βατικανό για να εκλέξουν τον διάδοχο του Φραγκίσκου.

Συνήθως απαιτούνται δύο έως τρεις εβδομάδες για την εκλογή νέου Πάπα μετά τον θάνατο του προκατόχου του, αν και αυτή η διαδικασία μπορεί να παραταθεί εάν οι καρδινάλιοι δυσκολευτούν να συμφωνήσουν σε υποψήφιο.

Το κονκλάβιο για την εκλογή του διαδόχου του Πάπα Φραγκίσκου θα ξεκινήσει στις 7 Μαΐου, καθώς η Εκκλησία εισέρχεται στην τελική φάση προετοιμασίας για την ανάδειξη του 267ου Πάπα.

Ποιοι είναι οι καρδινάλιοι που θα εκλέξουν τον επόμενο Πάπα;

Σήμερα υπάρχουν 252 καρδινάλιοι, από τους οποίους 133 έχουν δικαίωμα ψήφου στο κονκλάβιο. Οι ηλικίες τους κυμαίνονται από 45 έως 99 ετών.

Την ώρα που πολλοί προβλέπουν ότι η Ευρώπη ίσως σύντομα περιθωριοποιηθεί λόγω της αυξανόμενης σημασίας του Παγκόσμιου Νότου — όπου η Εκκλησία γνωρίζει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη — η Γηραιά Ήπειρος παραμένει το θεσμικό και θεολογικό κέντρο βάρους και εξακολουθεί να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην έκβαση του κονκλαβίου.

Σήμερα, 53 από τους 135 καρδιναλίους με δικαίωμα ψήφου προέρχονται από την Ευρώπη, εκ των οποίων περίπου το ένα τρίτο είναι Ιταλοί — το μπλοκ αυτό αναμένεται να επηρεάσει τόσο την επιλογή του επόμενου Πάπα όσο και τον προσανατολισμό της Εκκλησίας σε έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο.

Ωστόσο, φαίνεται όλο και πιο καθαρά ότι το ευρωπαϊκό μπλοκ δεν είναι πλέον ενωμένο, γράφει η Solène Tadié στο National Catholic Register.

Αντίστροφη μέτρηση για το κονκλάβιο: Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο επόμενος Πάπας

Τα χαρακτηριστικά ενός Πάπα υπερβαίνουν κατά πολύ τον ρόλο ενός «διευθύνοντος συμβούλου» της Καθολικής Εκκλησίας.

Κατ’ ελάχιστον, πρέπει να διαθέτει ισχυρή πίστη και ταπεινοφροσύνη, να είναι πρόθυμος να παραμείνει πιστός στις διδασκαλίες και την αποστολική παράδοση της Εκκλησίας και να ενσαρκώνει τον αρχαίο τίτλο του Πάπα: “Servus servorum Dei” — υπηρέτης των υπηρετών του Θεού.

Ο Edward Pentin από το National Catholic Register αναφέρει ότι ο νέος Πάπας θα πρέπει επίσης να διαθέτει εξαιρετικές ηγετικές και ποιμαντικές ικανότητες.

