ΗΠΑ: Τέλος ο Μάικλ Γουόλς από το Λευκό Οίκο - Είχε αναλάβει την ευθύνη για την γκάφα με την απόρρητη συνομιλία

χρόνος ανάγνωσης: < 1 λεπτό

FILE PHOTO: Congressman Mike Waltz speaks on Day 1 of the Republican National Convention (RNC) at the Fiserv Forum in Milwaukee, Wisconsin, U.S., July 15, 2024. REUTERS/Mike Segar