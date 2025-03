«Δεν μπορεί να τιμωρείται επειδή είναι πατριώτης», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος από το πλευρό του δισεκατομμυριούχου και ενός από τους γιους του, οι οποίοι στέκονταν μπροστά από πέντε αυτοκίνητα Tesla σταθμευμένα έξω από τον Λευκό Οίκο.

Τον τελευταίο καιρό έχουν αυξηθεί οι ενέργειες ακτιβιστών εις βάρος της Tesla, καθώς θέλουν να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για τις ευρείες εξουσίες που έχουν δοθεί στον Μασκ από τον Τραμπ.

«Βλάπτουν μια μεγάλη αμερικανική εταιρεία», τόνισε ο 78χρονος Ρεπουμπλικάνος. «Αφήστε με να σας πω, αν το κάνετε στην Τesla και αν το κάνετε σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, θα σας πιάσουμε και (…) θα περάσετε από την κόλαση», προειδοποίησε ο Τραμπ.

Από την πλευρά του ο Χάρισον Φιλντς, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, σχολίασε ότι «οι συνεχιζόμενες, ειδεχθείς πράξεις βίας εις βάρος της Tesla από ακραίους αριστερούς ακτιβιστές δεν είναι τίποτα άλλο από εγχώρια τρομοκρατία».

Περίπου 350 διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν έξω από μια αντιπροσωπεία Tesla στο Πόρτλαντ του Όρεγκον την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ εννέα άνθρωποι συνελήφθησαν στη διάρκεια διαδήλωσης έξω από αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Επίσης αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έχουν κάνει λόγο για βανδαλισμούς εναντίον οχημάτων Tesla και αντιπροσωπειών, γεγονότα που ερευνούν οι αρχές.

«Θα αγοράσω ένα», διότι «είναι ένα πολύ καλό προϊόν» και γιατί «συμπεριφέρθηκαν με πολύ άδικο τρόπο» στον Μασκ, τόνισε ο Ρεπουμπλικάνος χθες.

Ο Τραμπ στη συνέχεια μπήκε σε ένα κόκκινο Tesla Model S, το οποίο αποφάσισε να αγοράσει, ένα αυτοκίνητο η τιμή του οποίου ξεκινά από τις 80.000 δολάρια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι θα πληρώσει με επιταγή, αν και πρόσθεσε ότι δεν του επιτρέπεται να οδηγεί εδώ και καιρό και διευκρίνισε ότι θα προσφέρει το αυτοκίνητο στο προσωπικό του Λευκού Οίκου.

Number one, it’s a great product, as good as it gets—and number two, because @ElonMusk has devoted his energy and his life to doing this and I think he has been treated very unfairly… pic.twitter.com/6qrfwrbT0f

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 12, 2025