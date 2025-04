Στην αρχική του κατάθεση στη Φλόριντα, ο Τζόζεφ Μανζάρο ισχυρίστηκε ότι ναρκώθηκε και μεταφέρθηκε εναντίον της θέλησής του στην κατοικία του Diddy μέσω ενός «κρυφού τούνελ», το οποίο φέρεται να συνέδεε το σπίτι των Γκλόρια και Εμίλιο Εστέφαν με εκείνο του ράπερ.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, βρέθηκε σε ένα «freak-off» πάρτι, το οποίο φερόταν να γιόρταζε τα γενέθλια του 17χρονου γιου του Diddy, Κινγκ Κομπς. Κατά την αφήγησή του, η Μπιγιόνσε φέρεται να τον παρατήρησε με απορία, αναρωτώμενη: «Τι συμβαίνει εδώ; Γιατί αυτός ο μισόγυμνος άντρας με μάσκα πέους είναι μπροστά μου;»

Οι καταγγελίες του Μανζάρο αμφισβητήθηκαν από όλους τους επώνυμους που κατονομάστηκαν. Εκπρόσωπος του Jay-Z είχε δηλώσει πως ο καλλιτέχνης δεν βρισκόταν καν στη Φλόριντα τη χρονική στιγμή του καταγγελλόμενου περιστατικού και ότι αυτό μπορεί εύκολα να αποδειχθεί από τις δημόσιες δραστηριότητές του.

Η εκπρόσωπος της Μπιγιόνσε είχε αρνηθεί να σχολιάσει, ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, που επίσης κατονομάστηκε, μέσω του εκπροσώπου του σημείωσε πως εκείνη την περίοδο έπαιζε μπάσκετ στους Κλίβελαντ Καβαλίερς και δεν ήταν στο Μαϊάμι.

Bombshell twist in Beyoncé and Jay-Z legal drama over Diddy ‘freak-off’ https://t.co/Qwf7ZYJYJ6

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 12, 2025