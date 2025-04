Δασμοί Τραμπ: Ακριβότερα τάμπλετ και κινητά, πιο φθηνά τρόφιμα και αυτοκίνητα

χρόνος ανάγνωσης: 4 λεπτά

FILE PHOTO: Apple iPhone 16 smartphones are displayed at a store in London, Britain, October 6, 2024. REUTERS/Hollie Adams/File Photo