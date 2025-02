Ρουμάνοι εισαγγελείς ενέκριναν το αίτημα του Άντριου Τέιτ–ο οποίος είναι ανοιχτά υποστηρικτής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ– να ταξιδέψει στο εξωτερικό εκκρεμούσης της ποινικής έρευνας εις βάρος του, ανακοίνωσαν πριν από λίγο.

Ο Άντριου Τέιτ και ο αδελφός του Τριστάν, οι οποίοι είναι έχουν διπλή υπηκοότητα ΗΠΑ και Βρετανίας, συνελήφθησαν στη Ρουμανία το 2022 και κατηγορήθηκαν για εμπορία ανθρώπων, σεξουαλική παρενόχληση, ξέπλυμα χρήματος καθώς και για σύσταση ομάδας οργανωμένου εγκλήματος. Τα δύο αδέλφια έχουν αρνηθεί ότι έχουν διαπράξει αδικήματα.

BREAKING: The Tate brothers have left Romania, according to reports.

It comes after the Donald Trump’s administration reportedly made multiple attempts to pressurise Romania to lift travel restrictions on Andrew and Tristan Tate.

— Sky News (@SkyNews) February 27, 2025