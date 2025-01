Το επίσημο πορτραίτο του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που κυκλοφόρησε την Πέμπτη, έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω της έντονης ομοιότητας με την φωτογραφία η οποία τραβήχτηκε στη φυλακή της κομητείας Φούλτον, αφού κατηγορήθηκε για απόπειρα ανατροπής της ήττας του στις εκλογές του 2020 από τον Τζο Μπάιντεν στην πολιτεία της Τζόρτζια – μια κατηγορία που ο Τραμπ αρνήθηκε.

Η φωτογραφία, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Τραμπ μαζί με την πορτραίτα του αντιπροέδρου-εκλεγμένου Τζέι Ντι Βανς, κοινοποιήθηκε με τον τίτλο “Δημοσιεύθηκαν τα επίσημα πορτρέτα— Και Είναι Εντυπωσιακά”.

Οι υποστηρικτές του Τραμπ στο X (πρώην Twitter) έσπευσαν να επαινέσουν την εικόνα, με κάποιους να την χαρακτηρίζουν «εκπληκτική», ενώ άλλοι παρατήρησαν ότι η εκφραστική του στάση φαινόταν σκόπιμα να θυμίζει τη φώτο από τις φυλακές. «Ο Τραμπ μιμείται σκόπιμα εκείνη τη φωτογραφία του και είναι μια πολύ εντυπωσιακή κίνηση», έγραψε κάποιος χρήστης.

Donald Trump’s official Presidential portrait unveiled. pic.twitter.com/wKJXiiMfjN

Από την άλλη πλευρά, οι επικριτές εξέφρασαν ανησυχίες για την απεικόνιση, χαρακτηρίζοντας το πορτραίτο «σκοτεινό» και «ανατριχιαστικό», με κάποιον να προσθέτει ότι «προαναγγέλλει σκοτεινές και ανατριχιαστικές ημέρες μπροστά». Κάποιοι απόρησαν γιατί ένας εκλεγμένος πρόεδρος θα παρουσίαζε μια τόσο σοβαρή έκφραση αντί για μια που να μεταφέρει αισιοδοξία ή ελπίδα για το μέλλον.

Redditors are not happy about Trump’s Portrait. pic.twitter.com/XUTWqaUF6F

