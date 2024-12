Αν και βαθιά μέσα τους γνώριζαν ότι οι δικοί τους άνθρωποι ήταν μεταξύ των θυμάτων του φρικιαστικού αεροπορικού δυστυχήματος που βύθισε τη χώρα στο πένθος, οι συγγενείς σπάραξαν όταν άκουσαν την επίσημη ανακοίνωση της μαύρης λίστας, με μικρότερο θύμα ένα αγοράκι 3 ετών.

«Πέντε από τα μέλη της οικογένειάς μου που εκτείνονται σε τρεις γενιές, επέβαιναν στο αεροπλάνο. Ήταν η κόρη μου, ο σύζυγός της, τα μικρά παιδιά τους και η κουνιάδα μου», είπε ένας άντρας που στο άκουσμα των ονομάτων τους ξέσπασε σε λυγμούς.

Συντετριμμένος μίλησε στο BBC κι ένας 78χρονος, ο Μάενγκ Γκι-σου, ο οποίος είπε πως στο αεροπλάνο επέβαινε ο ανιψιός του και οι δύο του γιοι του που είχαν ταξιδέψει για να γιορτάσουν την είσοδο του ενός από αυτούς στο κολλέγιο: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι εξαφανίστηκε όλη η οικογένειά μου», είπε με τη φωνή να σπάει από τον πόνο. Πιο δίπλα, ένας άλλος σε κατάσταση σοκ ψέλλιζε «ήθελα απλώς να τη δω ζωντανή, ήθελα απλώς να τη δω ζωντανή», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap. Μία γυναίκα μονολογούσε: «Θέλω να τον δω άλλη μια φορά», ενώ ένας νεαρός κραύγαζε: «Θέλω να δω για τελευταία φορά το πρόσωπό της», με τις σκηνές να θυμίζουν αρχαία τραγωδία!

Ο Τζέον Τζε-γιουνγκ βλέπει και ξαναβλέπει το βίντεο με το αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν η κόρη του και άλλοι 180 άνθρωποι να συντρίβεται σε ένα τοίχο και να τυλίγεται στις φλόγες στο αεροδρόμιο της Μουάν. Η κόρη του, η Μι-σόοκ, σκοτώθηκε. Εκείνος ακόμη δεν μπορεί να το πιστέψει. «Όταν είδα το βίντεο, το αεροπλάνο φαινόταν εκτός ελέγχου», είπε ο 71χρονος Τζέον. «Οι πιλότοι μάλλον δεν είχαν άλλη επιλογή. Η κόρη μου, που είναι μόλις 45, να τελειώσει έτσι. Είναι απίστευτο».

Η Μι-σόοκ ήταν ένα παιδί με τρυφερή καρδιά, είπε ο πατέρας. Την είδε για τελευταία φορά στις 21 Δεκεμβρίου, όταν του πήγε λίγο φαγητό στο σπίτι του και ένα δώρο, το ημερολόγιο της νέας χρονιάς. «Είναι πολύ πιο ευγενική από τον γιο μου, μερικές φορές με καλεί έξω για φαγητό», σχολίασε ο Τζέον, δείχνοντας τα τελευταία μηνύματα που έλαβε από εκείνην στο κινητό του.

Οικογένειες των θυμάτων κατέκλυσαν την αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου της Μουάν. Πολλοί αγκαλιάζονταν και έκλαιγαν, ενώ, κάποιοι διένειμαν χαρτιά για να γράψουν στοιχεία επικοινωνίας των οικογενειών, σύμφωνα με το κορεατικό πρακτορείο ειδήσεων, Yonhap. Συγγενής πήρε το μικρόφωνο και ζήτησε από τους δημοσιογράφους να σταματήσουν να καταγράφουν. «Δεν είμαστε μαϊμούδες σε ζωολογικό κήπο, χάσαμε τους αγαπημένους μας. Μπορεί να εκραγούμε οιαδήποτε στιγμή, αν και προσπαθούμε να συγκρατηθούμε», επεσήμανε.

Νότια Κορέα: Τι είπε ο επιζών από τη φονική συντριβή του αεροσκάφους [σοκαριστικά βίντεο]

Ο ένας από τους δύο επιζώντες του αεροπορικού δυστυχήματος στη Νότια Κορέα, από το οποίο σκοτώθηκαν οι 179 επιβάτες, ανέφερε στους θεράποντες ιατρούς πως όταν ανέκτησε τις αισθήσεις του, είχε ήδη διασωθεί.

Ο κ. Λι, ηλικίας 33 ετών, ήταν αεροσυνοδός στο αεροπλάνο της Jeju Air που «τυλίχθηκε» στις φλόγες μετά τη συντριβή κατά την προσπάθεια προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μουάν, τα ξημερώματα της Κυριακής (29/12).

Αρχικά, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην κοντινή πόλη Μόκπο, 311 χιλιόμετρα νότια της Σεούλ, αλλά αργότερα διακομιστηκε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ewha Womans της Σεούλ. «Όταν ξύπνησα, είχα ήδη διασωθεί», ανέφερε στους θεράποντες ιατρούς του νοσοκομείου, σύμφωνα με τον διευθυντή του, Τζου Γουόνγκ. Ο Τζου υπογράμμισε ότι δεν ρώτησε για τις λεπτομέρειες του ατυχήματος, καθώς πίστευε ότι δεν θα βοηθούσε στην ανάρρωση του ασθενούς.

«Αυτήν τη στιγμή, επικοινωνεί πλήρως με το περιβάλλον. Δεν υπάρχει ακόμη ένδειξη απώλειας μνήμης ή κάτι παρόμοιο», προσέθεσε. Ο επιζών νοσηλεύεται στην εντατική, αφού διεγνώσθη με πολλαπλά κατάγματα. Ο διευθυντής του συμπλήρωσε ότι βρίσκεται υπό ειδική φροντίδα λόγω της πιθανότητας επακόλουθων επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της ολικής παράλυσης.

Συντριβή αεροσκάφους στην Νότια Κορέα: 179 νεκροί απο τους 181 – Υπήρξε πρόβλημα πριν δύο ημέρες – Συγκινεί το τελευταίο μήνυμα επιβάτη [βίντεο]

Όπως φαίνεται απο τα τοπικά μέσα η βασική θεωρία είναι ότι το αεροπλάνο συγκρούστηκε εν πτήσει με πουλιά, με αποτέλεσμα να προκληθεί δυσλειτουργία στο σύστημα των τροχών. Σύμφωνα με τον Guardian τη θεωρία αυτή φέρεται να έχει επιβεβαιώσει το ένα από τα άτομα που επέζησαν, το οποίο φέρεται να είπε στους διασώστες ότι όντως υπήρξε σύγκρουση με πουλιά.

«Βγήκε καπνός από τις μηχανές και μετά ακολούθησε έκρηξη» φέρεται να είπε στο πρακτορείο Yonhap ο αεροσυνοδός που διασώθηκε, ενώ η δεύτερη διασωθείσα, μια 33χρονη αεροσυνοδός είπε ότι δεν θυμάται τίποτα. Όταν, μάλιστα, έφτασε στο νοσοκομείο φέρεται να είπε στους γιατρούς «γιατί βρέθηκα εδώ;»

«Φορούσα τη ζώνη μου πριν την προσγείωση, μου φάνηκε ότι το αεροπλάνο προσγειώθηκε αλλά δεν θυμάμαι κάτι μετά από αυτό». Η ίδια έχει τραυματιστεί στον αριστερό ώμο και έχει χτυπήσει και στο κεφάλι.

Το υπουργείο Μεταφορών της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι ο πύργος ελέγχου είχε στείλει πριν τη συντριβή προειδοποιητικό μήνυμα στους πιλότους του αεροσκάφους για τον κίνδυνο από ενδεχόμενο χτύπημα πουλιών.

A plane with 181 people has crashed at Muan Airport in South Korea. The firefighting agency reports only two survivors, with all others presumed dead. The Jeju Air flight, returning from Thailand, crashed during landing. Shane Hahm has the latest from Seoul. #BREAKING pic.twitter.com/wnKdnoJYxb

— CGTN Global Watch (@GlobalWatchCGTN) December 29, 2024