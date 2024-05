Οι αστυνομικοί ερευνούσαν τον θάνατο μιας 74χρονης γυναίκας της οποίας το σώμα βρέθηκε στο σπίτι της από συγγενικό της πρόσωπο όταν άκουσαν πνιχτές κραυγές για βοήθεια από κοντά. Άρχισαν να σκάβουν και βρήκαν την είσοδο σε ένα αυτοσχέδιο υπόγειο όπου τον 62χρονο τον έκλεισε ένας έφηβος. Ένα βίντεο με την απίστευτη διάσωση δόθηκε στη δημοσιότητα από την αστυνομία και δείχνει τον άνδρα να ανασύρεται.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, το περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Μαΐου (Δευτέρα). Ο άνδρας που διασώθηκε είχε τις αισθήσεις του και ήταν τραυματισμένος στον αυχένα.

Η αστυνομία αργότερα συνέλαβε έναν 18χρονο από το σπίτι του στην Ustia στη βορειοδυτική Μολδαβία σε σχέση με την υπόθεση, ανέφερε το Need To Know.

Όταν ο έφηβος ανακρίθηκε, έδωσε συγκεχυμένες απαντήσεις μετά τις οποίες η αστυνομία έκανε έρευνα στο σπίτι του για αποδεικτικά στοιχεία.

Ο 62χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι έπινε με τον έφηβο όταν ξεκίνησε καυγάς. Στη συνέχεια, ο έφηβος του επιτέθηκε με μαχαίρι, τον έκλεισε στο υπόγειο και σκέπασε την είσοδο με χώμα.

Η αστυνομία πιστεύει επίσης ότι ο έφηβος σκότωσε και την ηλικιωμένη είτε το βράδυ της Κυριακής είτε το πρωί της Δευτέρας.

Έχει προφυλακιστεί καθώς αστυνομικοί και εισαγγελείς συνεχίζουν να τον ανακρίνουν για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη εάν κριθεί ένοχος.

Ο άνδρας που διασώθηκε, εν τω μεταξύ, νοσηλεύεται σε τοπικό νοσοκομείο.