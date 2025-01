Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε εχθές, ο διευθυντής του Moldova 1, Κορνέλιου Ντουρνέσκου, και η επικεφαλής της αποστολής της Μολδαβίας, Ντανιέλα Κρούντου, ανακοίνωσαν ότι η χώρα δεν θα συμμετέχει στη Eurovision 2025, ενώ ακυρώθηκε και ο εθνικός διαγωνισμός επιλογής τραγουδιού.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, η απόφαση για αποχώρηση της χώρας από τον μουσικό διαγωνισμό, ελήφθη «έπειτα από λεπτομερή ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης, καθώς και των οικονομικών, διοικητικών και καλλιτεχνικών προκλήσεων».

BREAKING: Moldova WITHDRAWS from #Eurovision 2025, as just announced during a press conference by TRM.

The decision was made “following a detailed analysis of the current situation, as well as the economic, administrative and artistic challenges” pic.twitter.com/PNKzlJ6yt7

— ESC Discord (@ESCdiscord) January 22, 2025