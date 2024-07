Σύμφωνα με την Μελάνια Τραμπ ο δράστης έβλεπε τον σύζυγό της ως «απάνθρωπη πολιτική μηχανή». «Επιχείρησε να ξεριζώσει την ψυχή του Ντόναλντ – το χαμόγελο, τη γνησιότητα, την αγάπη του για τη μουσική και την έμπνευση», σημείωσε η Μελάνια στην ανάρτησή της για τον δράστη, γράφει σε κείμενο που δημοσίευσε στο «X».

«Όταν είδα τη βίαιη σφαίρα να χτυπά τον σύζυγό μου, Ντόναλντ, συνειδητοποίησα ότι η ζωή μου και η ζωή του Μπάρον ήταν στα πρόθυρα μιας καταστροφικής αλλαγής», είπε στη δήλωσή της. «Είμαι ευγνώμων στους γενναίους πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών και αξιωματούχους επιβολής του νόμου που διακινδύνευσαν τη ζωή τους για να προστατεύσουν τον σύζυγό μου».

Και συνέχισε: «Ας μην ξεχνάμε ότι οι διαφορετικές απόψεις, οι πολιτικές και τα πολιτικά παιχνίδια είναι κατώτερα από την αγάπη. Η προσωπική, δομική και δέσμευσή μας στη ζωή —μέχρι θανάτου— βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο. Οι πολιτικές έννοιες είναι απλές σε σύγκριση με εμάς, τους ανθρώπους ».

Σημειώνει επίσης ότι σκέφτεται τους Αμερικάνους και ευχαριστεί τους όλους τους πολίτες από όλο το πολιτικό φάσμα για την υποστήριξή τους.

Σε ανάρτησή της εξάλλου σήμερα Κυριακή, η κόρη του Τραμπ Ιβάνκα, για τα δύο χρόνια από από τον θάνατο της μητέρας της, Ιβάνα Τραμπ, αναφέρθηκε και στην απόπειρα δολοφονίας του πατέρα της, γράφοντας: «Πιστεύω ότι πρόσεχε τον μπαμπά χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια της απόπειρας κατά της ζωής του. Μου λείπει κάθε μέρα και προσεύχομαι για την ασφάλεια της οικογένειας και των φίλων που άφησε πίσω της».

Two years ago today, my mom passed away. I believe she was watching over Dad last night during the attempt on his life.

I miss her every day and pray for the safety of the family and friends she left behind. pic.twitter.com/b9kJTv6cWf

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 14, 2024