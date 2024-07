Η 53χρονη πάλευε με τον καρκίνο του μαστού από το 2015, ο οποίος επεκτάθηκε στους λεμφαδένες. Την είδηση έκανε γνωστή δημοσιογράφος του People. Όπως λέει σε δήλωσή της, η ηθοποιός πέρασε τις τελευταίες της στιγμές, περιτριγυρισμένη από τα αγαπημένα της πρόσωπα.

«Με βαριά καρδιά επιβεβαιώνω τον θάνατο της ηθοποιού Σάνεν Ντόχερτι. Το Σάββατο, 13 Ιουλίου, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο μετά από πολλά χρόνια μάχης με την ασθένεια», επιβεβαίωσε η δημοσιογράφος Leslie Sloane, σε μια αποκλειστική δήλωση, την Κυριακή 14 Ιουλίου.

«Η αφοσιωμένη κόρη, η αδερφή, η θεία και η φίλη ήταν περιτριγυρισμένη από τους αγαπημένους της καθώς και από τον σκύλο της, τον Bowie. Η οικογένεια ζητά την ιδιωτικότητά τους αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορούν να θρηνήσουν με ειρήνη», συνέχισε.

Shannen Doherty has died after a long battle with breast cancer: https://t.co/2wXgaqZ30A pic.twitter.com/9Pwc6JkB1w

— People (@people) July 14, 2024