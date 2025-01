Εμφανιζόμενη σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή στην Αργεντινή, η Σάντρα μοιράστηκε τη θλίψη της, υποστηρίζοντας ότι ο γιος της έχει αδικαιολόγητα γίνει «αποδιοπομπαίος τράγος» για τον θάνατο του σταρ των One Direction. Με δάκρυα στα μάτια, είπε: «Είμαι η μητέρα του, είναι ο γιος που μεγάλωσα, πάλεψα για την εκπαίδευση που του έδωσα, και σήμερα με πληγώνει αυτό που του κάνουν.»

Συνέχισε λέγοντας: «Είναι πολύ άδικο αυτό που του συμβαίνει και δεν έχω μπορέσει να τον δω ή να μιλήσω μαζί του, η καρδιά μου όπως και η δική του πρέπει να πονάει τρομερά. Ήξερα ότι ο γιος μου κάπνιζε μαριχουάνα, αλλά δεν ήξερα ότι είχε εμπλοκή με την κοκαΐνη. Δεν είχε ποτέ μπλεξίματα πριν από αυτά που του κάνουν τώρα. Αποδιοπομπαίος τράγος. Δεν έχει κάνει τίποτα λάθος. Είναι άδικο και πονάει. Δεν έχω μπορέσει ούτε να τον δω ακόμα.»

Ο Μπράιαν Παΐζ ήταν ένας από τους πέντε άντρες που κατηγορήθηκαν μετά τον θάνατο του Λίαμ στο ξενοδοχείο CasaSur Palermo πέρυσι. Ο Παΐζ και ο 21χρονος Ezequiel David Pereyra, ο οποίος είναι προσωρινά ανασταλμένος από τη δουλειά του στο ξενοδοχείο, φέρεται ότι προμήθευσαν ναρκωτικά στον Liam με αντάλλαγμα χρήματα.

Οι άλλοι τρεις ύποπτοι, ο στενός φίλος του Λίαμ, Rogelio “Roger” Nores, ο επικεφαλής ρεσεψιόν του ξενοδοχείου Esteban Grassi και η επικεφαλής ασφάλειας του ξενοδοχείου Gilda Martin, έχουν κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Επιτρέπεται να παραμείνουν ελεύθεροι όσο συνεχίζεται η δίωξή τους. Αν καταδικαστούν, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινές φυλάκισης από ένα έως πέντε χρόνια.

Ο δικηγόρος του Paiz, Fernandon Madeo, ανέφερε τον θαυμασμό του πελάτη του για τον Λίαμ και κατήγγειλε τις κατηγορίες, λέγοντας: «Ήταν φανατικός θαυμαστής των One Direction. Ήταν φίλος του Λίαμ και τον εκτιμούσε.»

