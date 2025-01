Λίγο μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Μπάιντεν στους δημοσιογράφους ότι έγινε επίσημα προπάππους ενός αγοριού, η Πρώτη Κυρία δημοσίευσε μια φωτογραφία του νέου μέλους της οικογένειας στο Instagram, αποκαλύπτοντας επίσης το όνομα που διάλεξαν η Ναόμι και ο σύζυγός της, Πίτερ Νιλ: Ουίλιαμ Μπράνον Νιλ IV.

Ο Μπάιντεν επεσήμανε ότι πήγε στο νοσοκομείο το πρωί κι ότι η εγγονή του Ναόμι έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι 10 κιλών. Έπειτα διόρθωσε τον εαυτό του, λέγοντας ότι πρόκειται για αγοράκι και με πιο λίγα…. κιλά!

Ο απερχόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, βίωσε μια ακόμα αμήχανη στιγμή όταν ανακοίνωσε «ευχάριστα νέα» κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για τις ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές που μαίνονται σε όλη τη Νότια Καλιφόρνια και που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πέντε άτομα ενώ ανάγκασαν δεκάδες χιλιάδες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και άφησαν πίσω τους μια δίνη καταστροφής.

«Τα ευχάριστα νέα είναι ότι έγινα προπάππος σήμερα. Θα θυμάμαι αυτή τη μέρα για πολλούς λόγους», είπε ο Μπάιντεν στη συνέντευξη Τύπου μέσα σε έναν πυροσβεστικό σταθμό στο Σάντα Μόνικα την Τετάρτη, αναφερόμενος στη γέννηση του πρώτου παιδιού της μεγαλύτερης εγγονής του, Ναόμι Μπάιντεν Νιλ.

«Είναι εκπληκτικό αυτό που συνέβη. Μόνο ένα καλό νέο: ο γιος μου ζει εδώ και η γυναίκα του. Έλαβαν ειδοποίηση χθες ότι το σπίτι τους πιθανόν έχει καεί μέχρι το έδαφος. Σήμερα, φαίνεται ότι είναι ακόμα όρθιο, αλλά δεν είναι σίγουροι», πρόσθεσε.

