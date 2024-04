Η Τεχεράνη έκανε λόγο για τρεις εκρήξεις κοντά σε μια στρατιωτική βάση στο Καχζαβαρεστάν, οικισμό ανάμεσα στο Ισφαχάν και το αεροδρόμιό του στο κέντρο της χώρας, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν, όμως «μέχρι στιγμής» δεν έχει πραγματοποιηθεί επίθεση με πυραύλους, ανέφεραν οι ιρανικές αρχές. Επίσης οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια του Ισφαχάν είναι «εντελώς ασφαλείς», διευκρίνισε το πρακτορείο Tasnim.

Το Ιράν ενεργοποίησε την αντιαεροπορική άμυνά του σε επαρχίες, όμως «καμιά ζημιά ούτε έκρηξη μεγάλης κλίμακας δεν έχει επισημανθεί», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna, με βάση τις πληροφορίες που μεταδίδουν οι δημοσιογράφοι του.

Οι εμπορικές πτήσεις, οι οποίες είχαν ανασταλεί για λίγο από και προς την Τεχεράνη, επαναλήφθηκαν νωρίς το πρωί, σύμφωνα με το Irna. Η αεροπορική εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Flydubai ματαίωσε ωστόσο σήμερα τις πτήσεις της προς το Ιράν.

Οι εκρήξεις στο Ιράν συνέπεσαν με τα 85α γενέθλια του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

🚨🇺🇸🇮🇱BREAKING: U.S. CONFIRMS IDF STRIKE IN IRAN

U.S. officials have confirmed to ABC News that Israeli missiles have hit a site in Iran.

3 explosions have been reported in Iran's Isfahan region, home to critical nuclear facilities recently shut down due to security concerns.… https://t.co/Mpbuy3mwhH pic.twitter.com/31VQDbBMhm

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 19, 2024