Το αρχηγείο των Αμυντικών Δυνάμεων της Ουκρανίας ανάρτησε στο λογαριασμό του το βίντεο, στο οποίο δείχνει τεθωρακισμένα οχήματα να προελαύνουν σε χωράφια και κατοικημένες περιοχές, να εξαπολύονται πυραυλικές επιθέσεις, να αιχμαλωτίζονται Ρώσοι στρατιώτες, καθώς και Ουκρανοί στρατιώτες να ρίχνουν μια ρωσική σημαία στο έδαφος.

The unique footage of the first hours of Defense Forces operation in the Kursk region. Demining, destroying the enemy’s defensive lines, the work of aviation and artillery, prisoners.

Επίσης, «προσεκτική προετοιμασία, σχεδιασμός, αιφνιδιασμός, υψηλό ηθικό και σιγή πληροφοριών ήταν αποφασιστικής σημασίας στο πρώτο στάδιο της επιχείρησης», ανέφεραν οι επίλεκτες αερομεταφερόμενες δυνάμεις της Ουκρανίας, που ανήρτησαν το βίντεο στο Youtube.

«Τώρα όλα εξαρτώνται από την αντοχή των Ουκρανών στρατιωτών όλων των εμπλεκομένων στην επιχείρηση κλάδων των ενόπλων δυνάμεων», πρόσθεσε, ενώ καταγράφεται και δω η παράδοση Ρώσων στρατιωτών.

Με γοργούς ρυθμούς προωθείται μέσα στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ η ουκρανική ριψοκίνδυνη προέλαση υπολογίσιμων, επίλεκτων και καλά εκπαιδευμένων δυνάμεων του Κιέβου. Πέραν της κατάληψης αρκετών δεκάδων παραμεθορίων περιοχών και οικισμών, η ουκρανική εισβολή έχει οδηγήσει σε δεκάδες χιλιάδες εκκενώσεις Ρώσων πολιτών στις περιφέρειες Κουρσκ και Μπελγκορόν.

Δέκα ημέρες μετά την έναρξη της ουκρανικής επίθεσης στη ρωσική παραμεθόριο, ο ουκρανικός στρατός φαίνεται να εδραιώνει τα κεκτημένα ανακοινώνοντας μάλιστα ότι δημιουργήθηκε «στρατιωτικό διοικητήριο στη ρωσική πόλη Σούτζα, η οποία ελέγχεται πλήρως». Στην στρατηγικής σημασίας πόλη των 5.000 κατοίκων υπάρχουν υποδομές για το φυσικό αέριο που φτάνει από τη Σιβηρία, το οποίο ρέει μέσω ουκρανικών αγωγών στην Ευρώπη.

Από την αρχή της επιχείρησης στην περιοχή του Κουρσκ, τα στρατεύματά έχουν προχωρήσει σε βάθος 35 χιλιομέτρων και έχουν καταλάβει 1.150 τετραγωνικά χιλιόμετρα ρωσικής επικράτειας με συνολικά 82 οικισμούς. Εντωμεταξύ, παρά τις εκκλήσεις του Προέδρου Zελένσκι, η Ουάσιγκτον είναι απρόθυμη να αφήσει το Κίεβο να χρησιμοποιήσει αμερικανικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς εντός της ρωσικής επικράτειας.

Σύμφωνα με ανακοινωθέν του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων Ουκρανίας, Αλεξάντρ Σίρκσι, στην περιοχή της περιφέρειας του Κουρσκ, «ολοκληρώθηκε η εξολόθρευση του εχθρού στη Σούτζα και σε άλλους τρεις οικισμούς». Την ίδια ώρα στη ρωσική τηλεόραση εμφανίζονται διοικητές των υπό κατάληψη χωριών δηλώνοντας ότι «όλα λειτουργούν κανονικά και η ζωή συνεχίζεται«. Μάλιστα δόθηκε στη δημοσιότητα βίντεο με νέο πλήγμα σε ουκρανικό στρατιωτικό όχημα.

«So, friends, I will make a brief report.

We have checked almost all of Sudzha. I have no idea where those faggots are hiding. We are now almost in the center. The faggots are lying there, dead. I’ll show you.

By the way, for the Russians who are telling us that Sudzha is… pic.twitter.com/6JQxAL2oAE

— Cloooud | (@GloOouD) August 12, 2024