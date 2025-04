Ο Μεχντάντ Χασανζαντέχ, επαρχιακός αξιωματούχος διαχείρισης καταστροφών, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν ότι υπάρχουν τραυματίες από την έκρηξη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Πρόσθεσε ότι τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να φτάσουν στο σημείο, ενώ άλλες ομάδες προσπαθούν να εκκενώσουν την περιοχή.

Ο Χασανζαντέχ είπε ότι η έκρηξη προήλθε από κοντέινερ στο λιμάνι Ρατζαΐ της πόλης.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν τεράστιο μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό.

Το λιμάνι Ρατζαΐ διαχειρίζεται κυρίως εμπορευματοκιβώτια, αλλά διαθέτει επίσης δεξαμενές πετρελαίου και άλλες πετροχημικές εγκαταστάσεις.

The moment of the explos¡0n at Iran's Shahid Rajaee port

