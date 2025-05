Τα δυο πλεούμενα ανατράπηκαν χθες μετά το μεσημέρι σε ποταμό, κατά μήκος της πόλης Τσιανσί, στην επαρχία Γκουϊτζόου, με αποτέλεσμα να πέσουν στο νερό συνολικά 84 άνθρωποι, εξήγησε το δίκτυο της κινεζικής δημόσιας τηλεόρασης CCTV.

Σήμερα το πρωί, επίσημα μέσα ενημέρωσης της Κίνας αναφέρθηκαν σε εννιά νεκρούς, 70 τραυματίες που έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία και 4 επιβαίνοντες που βγήκαν σώοι από το νερό. Εξακολουθεί να αγνοείται ένας άνθρωπος.

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ «υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας σε τουριστικά αξιοθέατα» και σε άλλους «δημόσιους χώρους», σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης Τζανγκ Γκουοτσίνγκ στάλθηκε να συντονίσει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, μετέδωσαν ΜΜΕ.

Two passenger boats capsized in Liuchong river of Qianxi City, Southwest China’s Guizhou Province, on Sunday afternoon, according to local authorities, the Xinhua News Agency reported.

The accident has left three dead, 60 people hospitalized for treatment, and 14 others still… pic.twitter.com/LCFeOxcrSi

