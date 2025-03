Η Κιμ Καρντάσιαν είναι σε σοκ, καθώς ο πρώην σύζυγός της, Κάνιε Γουέστ, εμπλέκει την 11χρονη κόρη τους, Νορθ, στο σκάνδαλο με τον Ντίντι.

Το Σάββατο, ο Γουέστ ανέβασε ένα νέο τραγούδι στο X με τίτλο LONELY ROADS STILL GO TO SUNSHINE, στο οποίο φέρεται να συμμετέχουν ο Ντίντι, ο γιος του Ντίντι, Κρίστιαν “Κινγκ” Κομπς και η Νορθ.

Το τραγούδι ξεκινά με αυτό που ακούγεται σαν φωνή του Ντίντι, ο οποίος ευχαριστεί τον Κάνιε για την υποστήριξή του, αναφέροντας ότι κανείς άλλος δεν έχει επικοινωνήσει μαζί του, ενώ εκείνος παραμένει στη φυλακή περιμένοντας τη δίκη του για κατηγορίες που περιλαμβάνουν το trafficking σεξουαλικών υπηρεσιών.

Ο ίδιος εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς τον Κάνιε για τη στήριξή του, καθώς βρίσκεται στη φυλακή εν αναμονή της δίκης του για κατηγορίες που περιλαμβάνουν σεξουαλική επίθεση. Ο Γουέστ απαντά αποκαλώντας τον Diddy «πατρική φιγούρα» και η Νορθ λέει με έναν σύντομο στίχο: «Όταν με βλέπεις να λάμπω, τότε βλέπεις το φως», πριν ο Κρίστιαν Κομπς ραπάρει το δικό του μέρος.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της DailyMail.com η Κιμ Καρντάσιαν προχώρησε σε νομικές ενέργειες για να αποτρέψει την κυκλοφορία του τραγουδιού και τώρα «προσπαθεί για να το κατεβάσει από το X».

Λίγο πριν από την κυκλοφορία του τραγουδιού, ο Γουέστ ανέβασε – και στη συνέχεια διέγραψε – στιγμιότυπα από συνομιλία, τα οποία φέρονται να δείχνουν μια σφοδρή ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ εκείνου και της Καρντάσιαν, στην οποία την απείλησε ότι θα πάει σε «πόλεμο» μαζί της.

Σύμφωνα με τα μηνύματα, η Καρντάσιαν υποστηρίζει ότι έχει τα δικαιώματα του ονόματος της Νορθ και χρησιμοποίησε αυτή την ιδιοκτησία για να εμποδίσει τη συμμετοχή της 11χρονης στο τραγούδι με τον Ντίντι, προκαλώντας την οργή του Γουέστ. Σε ένα από τα μηνύματα, ο Γουέστ φέρεται να γράφει στην Καρντάσιαν: «Δεν θα σου ξαναμιλήσω ποτέ», ενώ επισυνάπτει απόσπασμα νομικού εγγράφου με τη φράση «συμμετοχή σε αυτό το πρότζεκτ», πιθανότατα αναφερόμενος στο τραγούδι. Η Καρντάσιαν απαντά λέγοντας: «Σε ρώτησα τότε αν μπορούσα να κατοχυρώσω το όνομά της ως εμπορικό σήμα. Είπες ναι. Όταν γίνει 18, θα της ανήκει». Σε άλλο μήνυμα φέρεται να του ζητά να σταματήσει, υποστηρίζοντας ότι είχε στείλει νομικά έγγραφα για να αποτρέψει τη συμμετοχή της Νορθ στο τραγούδι, με σκοπό να την προστατεύσει.

Η Καρντάσιαν φέρεται να συνεχίζει λέγοντας: «Ένα άτομο πρέπει να έχει το εμπορικό σήμα. Συμφωνήσαμε όταν γεννήθηκαν τα παιδιά ότι θα έπαιρνα όλα τα ονόματά τους και τα εμπορικά σήματα, ώστε να μην τα εκμεταλλευτεί κανείς άλλος». Ο Γουέστ φέρεται να απαντά απειλητικά: «Τροποποίησέ το ή θα πάμε σε πόλεμο, και κανείς από τους δυο μας δεν θα επιβιώσει από τη δημόσια κατακραυγή», κλιμακώνοντας με τη φράση: «Θα πρέπει να με σκοτώσεις».

Πηγή ανέφερε στην Daily Mail ότι η Καρντάσιαν «θα κάνει τα πάντα για να προστατεύσει τα παιδιά της από τη ρητορική μίσους που συνεχίζει να διαδίδει ο Κάνιε».