Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να βοηθήσει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», τονίζει σ’ ανάρτηση του , στα αγγλικά , στα κοινωνικά δύκτυα . Το κείμενο της ανάρτησης του πρωθυπουργού είναι το0 ακόλουθο: «Heartfelt condolences to the people of North Macedonia for the lives lost in the tragic fire in Kočani. My thoughts are with the victims and their families, and I wish a speedy recovery to the injured. Greece stands ready to assist in this difficult time».