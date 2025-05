Μάλιστα, η κ. Γκιλφόιλ, ανέβασε στο X (πρώην Twitter) τη στιγμή που παίρνει το πιστοποιητικό της.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος, Μάθιου Μπόιλ απαθανάτισε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να κρατά περήφανα το πτυχίο της, επιβεβαιώνοντας πως σύντομα θα ανακοινωθούν και επίσημα τα νέα της καθήκοντα.

«Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποφοίτησε από τη Σχολή των Πρέσβεων. Σύντομα θα επικυρωθεί ως Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα — μετά την ακρόαση επικύρωσης του διορισμού της θα ψηφιστεί από την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων και στη συνέχεια από την ολομέλεια της Γερουσίας», έγραψε ο δημοσιογράφος.

NEW: @kimguilfoyle has graduated from Ambassador School soon will be confirmed as U.S. Ambassador to Greece — her confirmation hearing will be upcoming soon and then she will be voted on by Foreign Relations Committee and then by full Senate. Photo of her graduation today: pic.twitter.com/UJRuPANKpn

— Matthew Boyle (@mboyle1) May 6, 2025