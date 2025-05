Η μεταβολικά σχετιζόμενη στεατωτική νόσος του ήπατος (ΜΕΣΝΗ), γνωστή και ως λιπώδης νόσος του ήπατος ή «λιπώδες ήπαρ», είναι σήμερα η πιο κοινή χρόνια ηπατική νόσος παγκοσμίως, επηρεάζοντας περίπου το 25–30% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Παρά την υψηλή συχνότητα της νόσου, οι αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές παραμένουν περιορισμένες.

Αποκτά επομένως ιδιαίτερη σημασία, η νέα επιστημονική μελέτη του καθηγητή Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, Γεώργιου Παπαθεοδωρίδη, που αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα του συμπληρώματος Hepatrat®, με βασικό συστατικό τη διυδρομυρισετίνη, σε ασθενείς με ΜΕΣΝΗ.

Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύτηκαν στο Journal of Hepatology, το επίσημο επιστημονικό περιοδικό της EASL (European Association for the Study of the Liver), της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος.

Η μελέτη, η οποία διεξήχθη ως προοπτική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο (placebo), διήρκεσε 12 μήνες και κατέγραψε ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Ειδικότερα:

–Σημαντική αύξηση της πιθανότητας ταυτόχρονης ομαλοποίησης των ηπατικών ενζύμων ALT και γGT, ανεξάρτητα από τα αρχικά χαρακτηριστικά των ασθενών.

–Βελτίωση της ηπατικής ακαμψίας, που σχετίζεται με υποχώρηση της ίνωσης.

–Βελτίωση του γλυκαιμικού και λιπιδαιμικού προφίλ, ενδείξεις καλύτερου μεταβολικού ελέγχου.

Τα οφέλη από τη χορήγηση του Hepatrat® δεν οφείλονται στην απώλεια βάρους, υποδεικνύοντας ότι τα οφέλη προκύπτουν από τη φαρμακολογική δράση του σκευάσματος και όχι λόγω αλλαγών στο σωματικό βάρος ή στη διατροφή.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το σκεύασμα ήταν εξαιρετικά καλά ανεκτό, χωρίς καμία αναφορά σε ανεπιθύμητες ενέργειες σχετιζόμενες με το προϊόν, σε όλη τη διάρκεια λήψης των 12 μηνών.

Η UNI–PHARMA -βιομηχανία του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη- με σταθερή προσήλωση στην επιστημονική καινοτομία εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια, επενδύει συστηματικά στην έρευνα και στην καινοτομία με στόχο την ανάπτυξη πρωτοποριακών σκευασμάτων, που συμβάλλουν ουσιαστικά στην προαγωγή της υγείας και της ποιότητας ζωής του σύγχρονου ανθρώπου.

Το Hepatrat® αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της εστίασης της UNI–PHARMA στην τεκμηριωμένη καινοτομία και τη διαρκή της προσπάθεια για την παροχή αποτελεσματικών, ασφαλών και επιστημονικά υποστηριζόμενων θεραπευτικών επιλογών.

Λεζάντες: