Δύο βδομάδες έπειτα από την επίθεση στο διαφιλονικούμενο Κασμίρ με 26 νεκρούς Ινδούς τουρίστες η Ινδία προχώρησε το βράδυ της Τρίτης σε αντίποινα εναντίον «τρομοκρατικών οργανώσεων και υποδομών» στο Πακιστάν και σε τμήματα του Κασμίρ που διοικούνται από το Ισλαμαμπάντ. Το Νέο Δελχί επέρριψε στο Πακιστάν την ευθύνη για το μακελειό στο ινδικό Κασμίρ.

Σε μια κλιμάκωση των σποραδικών αψιμαχιών με «βροχή» πυραύλων προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 26 αμάχων, όπως ανακοίνωσε η πακιστανική κυβέρνηση, που έδωσε χθες εντολή στις Ενοπλες Δυνάμεις να δοθεί «ανάλογη απάντηση». Ηδη κατέρριψε πέντε ινδικά μαχητικά αεροσκάφη, όπως υποστηρίζει. Τουλάχιστον 15 νεκρούς και 43 τραυματίες μετρούσε μέχρι αργά χθες βράδυ η Ινδία από την ανταλλαγή πυρών που έχει εντείνει την ανησυχία της διεθνούς κοινότητας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ανώτερο πακιστανό αξιωματούχο των δυνάμεων ασφαλείας που μίλησε στο CNN, τις προηγούμενες ημέρες έγινε μια από τις μεγαλύτερες και πλέον παρατεταμένες αερομαχίες της πρόσφατης ιστορίας. Όπως δήλωσε ο αξιωματούχος, η εμπλοκή έλαβε χώρα στο πλαίσιο της ινδικής επιχείρησης «Sindoor», με τουλάχιστον 125 μαχητικά αεροσκάφη να εμπλέκονται για περισσότερο από μία ώρα. Κατά την πακιστανική εκδοχή, οι δυνάμεις της χώρας κατέρριψαν πέντε ινδικά αεροσκάφη – τρία Rafale, ένα SU-30 και ένα MiG-29. Παράλληλα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του πακιστανικού στρατού, καταρρίφθηκαν και 12 ινδικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) τα οποία επιχείρησαν επιθέσεις σε πακιστανικό έδαφος.

Οι μάχες διεξήχθησαν χωρίς καμία από τις δύο πλευρές να παραβιάσει τον εναέριο χώρο της άλλης, με τις ανταλλαγές πυραύλων να φτάνουν σε αποστάσεις άνω των 160 χιλιομέτρων. Η στάση αυτή αποδίδεται, σύμφωνα με αναλυτές, στα γεγονότα του 2019, όταν Ινδός πιλότος καταρρίφθηκε πάνω από το Πακιστάν και παρουσιάστηκε αιχμάλωτος σε τηλεοπτικά δίκτυα, γεγονός που είχε προκαλέσει εσωτερική πίεση και διεθνείς αντιδράσεις.

Από την πλευρά του, το Πακιστάν υποστηρίζει ότι κατέβαλε προσπάθειες να προειδοποιήσει εγκαίρως τους πολίτες σε περιοχές που θεωρούσε πιθανούς στόχους, ώστε να περιοριστούν οι απώλειες αμάχων. Οι Ινδοί αξιωματούχοι λένε ελάχιστα για αυτές τις πακιστανικές αξιώσεις, αν και υποστηρίζουν ότι οι επιθέσεις τους πέτυχαν πολλούς από τους προβλεπόμενους στόχους και παρουσίασαν – όπως είπαν – βίντεο με αποδείξεις πολλών πλήγματων. Η Ινδία δεν έχει αναγνωρίσει καμία απώλεια αεροσκάφους, ενώ το Πακιστάν δεν έχει προσκομίσει ακόμη αποδείξεις ότι κατέρριψε μαχητικά. Ωστόσο, πηγή από το γαλλικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι τουλάχιστον ένα από τα πιο σύγχρονα ινδικά πολεμικά αεροπλάνα – ένα γαλλικής κατασκευής Rafale – χάθηκε στη μάχη.

