Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι καθώς το αεροσκάφος επιχειρούσε να προσγειωθεί στο Γκρόζνι, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν στη Ρωσία και οι ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας απέκρουσαν τις επιθέσεις.

Σε δήλωσή του το Κρεμλίνο ανέφερε: «Ο Βλάντιμιρ Πούτιν ζήτησε συγγνώμη για το γεγονός ότι το τραγικό περιστατικό συνέβη στον ρωσικό εναέριο χώρο και εξέφρασε για άλλη μια φορά τα βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Vladimir Putin apologizes to Azerbaijani President Ilham Aliyev ‘for the tragic incident that occurred in Russian airspace,’ according to an official Kremlin statement. https://t.co/qx7bCPP3Dc pic.twitter.com/iOghVJISHe

— Mark Krutov (@kromark) December 28, 2024