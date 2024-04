Ο αρχικός κάνει λόγο για τραυματισμούς που δεν ήταν ιδιαίτερα σοβαροί, κυρίως λόγω πτώσεων, και μικρές ζημιές.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε κοντά στο λιμάνι Ουάτζιμα, στο στενό Μπούνγκο, που χωρίζει τις νήσους Κιούσου και Σίκοκου, και το εστιακό βάθος ήταν περίπου 25 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών USGS.

Η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία JMA έκανε λόγο για σεισμό 6,4 βαθμών και εστιακό βάθος 50 χιλιομέτρων.

A magnitude 6.6 earthquake hit western Japan on Wednesday night. Officials say there was no tsunami. Chief Cabinet Secretary Hayashi Yoshimasa says several people were taken to hospital with minor injuries. https://t.co/bZpiKm94yl pic.twitter.com/uG7LuzfhdJ

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) April 17, 2024