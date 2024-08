Ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος του Τζόουνσμπορο, Ρικ Έλιοτ, απέλυσε τον αστυνομικό Τζόζεφ Χάρις την Παρασκευή, μια μέρα αφότου ο Χάρις καταγράφηκε από την κάμερα του περιπολικού να γρονθοκοπεί και να χτυπά με τον αγκώνα του και την πόρτα του οχήματος έναν κρατούμενο, κατά τη μεταφορά του από τοπικό νοσοκομείο πίσω στη φυλακή της κομητείας.

Ο Έλιοτ εξέτασε το υλικό που κατέγραψε η κάμερα μετά από καταγγελία που έλαβε από το γραφείο του σερίφη σχετικά με το περιστατικό.

Στη συνέχεια το ΑΤ του Τζόουνσμπορο δημοσίευσε το βίντεο στη σελίδα του στο YouTube και ανακοίνωσε την απόλυση του αστυνομικού.

LITTLE ROCK, Ark. (AP) — An Arkansas police officer has been fired after he was caught on video beating a handcuffed inmate in the back of his patrol car, and the police…

«Ένιωσα αποτροπιασμό από τις πράξεις του Χάρις. Δεν ήμουν διατεθειμένος να ανεχτώ αυτή τη συμπεριφορά και τον απέλυσα αμέσως», δήλωσε ο Έλιοτ στο Associated Press τη Δευτέρα.

Στο βίντεο που προκαλεί οργή ο κρατούμενος Μπίλι Λι Κόραμ εμφανίζεται να κάθεται, φορώντας νοσοκομειακή ρόμπα, στο πίσω μέρος του περιπολικού.

Ενώ το όχημα βρίσκεται εν κινήσει, ο Κόραμ επιχειρεί να τυλίξει τη ζώνη γύρω από τον λαιμό του. Αφού σταματάει το αυτοκίνητο, ο αστυνομικός Χάρις ανοίγει την πόρτα και χτυπάει με τις γροθιές και τους αγκώνες του τον κρατούμενο αρκετές φορές στο πρόσωπο, καθώς ξετυλίγει τη ζώνη.

Κατόπιν χτυπά την πόρτα του αυτοκινήτου στο κεφάλι του Κόραμ, ο οποίος κρατούνταν ως φυγόδικος από την περασμένη τη Δευτέρα στη φυλακή της κομητείας Κρέγκχεντ, με εντάλματα να εκκρεμούν εις βάρος του και σε άλλες πολιτείες.

Κατά την κράτησή του ο Κόραμ ζήτησε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο λέγοντας στο προσωπικό της φυλακής ότι είχε κάνει χρήση φαιντανύλης και κατόπιν προσπάθησε να αποδράσει. Ο Χάρις, που εργαζόταν ως αστυνομικός στη συγκεκριμένη κομητεία εδώ και πέντε χρόνια, τον έπιασε και τον έβαλε στον περιπολικό για να επιστρέψουν στη φυλακή.

Ο Έλιοτ δήλωσε ότι θα παραπέμψει την υπόθεση στον τοπικό εισαγγελέα.

