Στην μάχη της κατάσβεσης ρίχτηκαν ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη καθώς η φωτιά εκτείνεται σε ακτίνα 11 χιλιομέτρων στην περιοχή γύρω από το Γουεστχάμπτον και το Ίστπορτ στη νότια ακτή.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές ζητήθηκε η εκκένωση του Γουεστχάμπτον, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι έκανα δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

BREAKING: Donald Trump is on the golf course while brush fires rage across Long Island.

It’s the same strategy he used when wildfires broke out in both North and South Carolina last week. pic.twitter.com/FMqL8gJHzg

— Gabe Sanchez (@iamgabesanchez) March 8, 2025