Μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο για την δεύτερη προεδρική του θητεία, χάθηκαν από το προσκήνιο οι Δημοκρατικοί της Κάμαλα Χάρις, οι οποίοι ηττήθηκαν στις προεδρικές εκλογές.

To πρώτο πρόσωπο που αναδείχθηκε για να μπει στο κάδρο της αντιπολίτευσης στης ΗΠΑ, εν μέσω της επιθετικής εφαρμογής της πολιτικής ατζέντας του Τραμπ ήταν η Αλίσα Σλότκιν, η οποία μίλησε μετά την πρώτη ομιλία του νέου προέδρου στο Κογκρέσο.

Αλλά το Δημοκρατικό Κόμμα δεν σταμάτησε εκεί και μια πρωτοβουλία γυναικών βουλευτών στο TikTok μάλλον είχε και αρνητικό αποτέλεσμα.

Η βουλευτής Alexandria Ocasio-Cortez και άλλες συνάδελφοί της δέχτηκαν πολλά σχόλια -μεταξύ άλλων και απευθείας από τον Λευκό Οίκο – αφού εμφανίστηκαν σε ένα κακόγουστο κλιπ του TikTok με τίτλο «Choose your fighter» (Διάλεξε τον μαχητή σου) που έγινε γρήγορα viral, μάλλον για τους λάθος λόγους.

Οι γυναίκες πολιτικοί εμφανίστηκαν να παίρνουν θέση μάχης σαν να είναι χαρακτήρες ηλεκτρονικού παιχνιδιού.

Το βίντεο των 20 δευτερολέπτων δημοσιεύτηκε αρχικά από τη συγγραφέα βιβλίων μαγειρικής και influencer Sulhee Jessica Woo στους 5,6 εκατομμύρια οπαδούς της προς τιμήν του «Μήνα Ιστορίας της Γυναίκας την Τετάρτη» – οδηγώντας την κυβέρνηση Τραμπ να τρολάρει με τη δική της εκδοχή του διαδικτυακού trend την Πέμπτη.

Η απάντηση Τραμπ

Το μοντάζ του Λευκού Οίκου έδειχνε τον πρόεδρο Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Tζ. Ντ. Βανς, καθώς και άλλα μέλη της κυβέρνησης του Ρεπουμπλικανου προέδρου με τη λεζάντα: «Η Αμερική επέλεξε τους μαχητές της τον περασμένο Νοέμβριο».

Hey @HouseDemocrats, we fixed this for you! https://t.co/8j9PzwF7l4 pic.twitter.com/ogHTclsu7w

— The White House (@WhiteHouse) March 6, 2025