Το ζευγάρι αρχικά παντρεύτηκε το 1951, όταν η Φέι ήταν 16 και ο Μπομπ 21. Απέκτησαν τέσσερα παιδιά, αλλά μετά από 24 χρόνια, δηλαδή το 1975, χώρισαν.

Παρά τον χωρισμό τους, διατήρησαν καλές σχέσεις, ενώ είχαν αρκετές συναντήσεις κυρίως σε οικογενειακές εκδηλώσεις και γιορτές.

Χρόνια αργότερα, αφού και οι δύο έχασαν τους δεύτερους συζύγους τους, η κόρη τους, Κάρολ, παρατήρησε ότι ένιωθαν μοναξιά και άρχισε να τους προσκαλεί στο σπίτι της για να παίζουν χαρτιά.

Σε μια εκδρομή στο καζίνο του Morgantown, στην Πενσυλβάνια, ο Μπομπ κέρδισε ένα τζακπότ. Τότε ήταν που είπε ότι «η Φέι είναι το γούρι μου». Το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει ξανά, πηγαίνοντας κρυφά στο καζίνο και σε εστιατόρια. «Επανασυνδεθήκαμε σαν δύο έφηβοι», είπε η Fay. «Γνωρίσαμε ο ένας τον άλλον από την αρχή».

«Υπήρχε ακόμα μια σπίθα μεταξύ τους», είπε η κόρη τους. Η Κάρολ είπε ότι η μητέρα της την πήρε τηλέφωνο στη δουλειά στις 11 Νοεμβρίου και της ανέφερε ότι ήθελε να αλλάξει το επώνυμό της. «Είπα, «Αυτό σημαίνει ότι παντρεύεσαι;» και η μητέρα μου είπε, «Ναι».

Η κόρη τους είπε ότι έκλεισε γρήγορα έναν δημοφιλή χώρο γάμου στο Ντένβερ της Πενσυλβάνια για τις 8 Δεκεμβρίου, επειδή οι περισσότερες ημερομηνίες του επόμενου έτους ήταν ήδη κατειλημμένες. «Οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν 15 ετών», είπε η Κάρολ. «Σίγουρα δεν πίστευα ποτέ ότι θα σχεδίαζα τον γάμο τους σε ηλικία 64 ετών». Τα τρία αδέλφια της ήταν επίσης ενθουσιασμένα. «Είχαμε όλοι δει πόσο ευτυχισμένοι», είπε. «Και οι δύο ένιωθαν μοναξιά και ήταν υπέροχο να τους βλέπουμε να βρίσκουν ξανά την αγάπη».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2023.

Είχαν περάσει περισσότερες από επτά δεκαετίες από την τελευταία φορά που παντρεύτηκαν στις 10 Νοεμβρίου 1951. «Είχαμε τις διαφορές μας τότε, αλλά τώρα όλα πάνε καλά», πρόσθεσε ο Bob.

Περίπου 80 φίλοι και μέλη της οικογένειας τους παρακολούθησαν την σύντομη και γλυκιά τελετή, ενώ ακολούθησε μια βραδιά χορού με μουσική από τη δεκαετία του ’50 και του ’60. Η γαμήλια τούρτα του ζευγαριού με σοκολάτα και βανίλια ήταν διακοσμημένη με τραπουλόχαρτα και μάρκες πόκερ σε μια ένδειξη του πώς ήρθαν και πάλι κοντά.

Για τον μήνα του μέλιτος, το ζευγάρι πήγε με το αυτοκίνητο σε 13 λεπτά στο αγαπημένο τους καζίνο στο Morgantown.

«Ήπιαμε καφέ και δειπνήσαμε στα McDonald’s», δήλωσε η Φέι η οποία σκοπεύει να αλλάξει επίσημα το επώνυμό της ξανά σε Wenrich. «Είναι ωραίο να έχω ξανά κάποιον να μοιράζομαι τα γεύματά μου». «Ήταν η πρώτη μου αγάπη», πρόσθεσε ο Μπομπ. «Δεν πρόκειται να χάσουμε καθόλου χρόνο τώρα που είμαστε ξανά μαζί».

