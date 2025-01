Ο τελευταίος κύκλος της σειράς που προβάλλεται στο Netflix έκανε πρεμιέρα στην Ελλάδα και την Κύπρο στις 2 Δεκεμβρίου, ενώ προβλήθηκε παγκόσμια στις 28 Δεκεμβρίου. Μεταξύ των διασημοτήτων που την επαίνεσαν ήταν τόσο ο Μόργκαν Φρίμαν όσο και η Ντέμι Μουρ.

Οι τηλεθεατές ειναι αρκετά ενθουσιασμένοι με την «συναρπαστική» πλοκή και έσπευσαν να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

These two scenes? Tattooed on my mind. I’ve been crying for a whole episode now #maestroinblue pic.twitter.com/YTkIEsmCAJ — @mercifuil.bsky.social (@mercifuIl) December 29, 2024

Στο Χ, κάποιος δημοσίευσε στιγμιότυπο οθόνης από τη σειρά και έγραψε: «Αυτές οι δύο σκηνές; Έχουν αποτυπωθεί στο μυαλό μου. Κλαίω σε όλο το επεισόδιο». Ένας άλλος ύμνησε ακόμη περισσότερο τη σειρά, γράφοντας: «Το Maestro in Blue (αυτός είναι ο τίτλος της σειράς στο Netflix) είναι όσο πιο κοντά στην τελειότητα μπορεί να φτάσει μια τηλεοπτική σειρά. Συγκλονιστική. Εκπληκτική. Συναισθηματική. Η ιστορία και οι χαρακτήρες της θα με συντροφεύουν για πάντα. Μια όμορφη ωδή στην πολυπλοκότητα που είναι η ανθρώπινη ύπαρξη».

#MaestroinBlue is as close to perfection as a TV show can get. Gripping. Stunning. Sentimental. The story and its characters are going to stay with me forever. A beautiful ode to the complexity that is human existence. — Still Eye Rise (@_stilleyerise_) December 31, 2024

Ένας τρίτος δημοσίευσε επίσης στιγμιότυπα από μια συγκινητική στιγμή, σχολιάζοντας: «Αν κάποιος μου έλεγε αυτό, μάλλον θα έκλαιγα. Πόσο όμορφο».

If somebody said this to me, I would probably just cry. How beautiful #maestroinblue pic.twitter.com/A6paZVuwkr — @mercifuil.bsky.social (@mercifuIl) December 29, 2024

Υπενθυμίζεται πως η σειρά, η οποία διαδραματίζεται κυρίως στους Παξούς, ακολουθεί τον προβληματικό μουσικό Ορέστη (Χριστόφορο Παπακαλιάτη), ο οποίος διευθύνει την αναβίωση ενός τοπικού μουσικού φεστιβάλ και ερωτεύεται τη φοιτήτρια μουσικής Κλέλια (Κλέλια Ανδριολάτου). Η σχέση τους παίρνει δραματική τροπή όταν το ζευγάρι εμπλέκεται σε μια φρικτή δολοφονία στο ειδυλλιακό νησί.

“Mi sei mancato.

Non voglio sentirmi così quando sto con te.

Ma è solo con te che mi sento così.”

“Come?”

“Normale.”#maestroinblue#Maestro#LisolaEIlMaestro pic.twitter.com/SH2Lk4Zxhd — Carillon (@c4rillon) December 29, 2024

